Reggel 8 órakor húsosztással kezdődött a rendezvény. A csapatok öt kilogramm húst kaptak. A versenyzők kilenc órakor kezdték darálni és keverni a kolbászt, délután adták le a mintákat. A sült kolbászokat kóstolta meg az öt zsűritag. Az első két helyet két dávodi csapat szerezte meg, a harmadik helyezett egy Szerbiából érkező csapat lett. A Vajdaságból több csapat is érkezett, a bezdáni tűzoltók és a Petőfi Sándor Színház is képviseltette magát. A legfiatalabb kolbászkészítő különdíjat is kapott. Mindenki oklevelet és emléklapot is haza vihetett a rendezvényről.

Sok érdeklődőt vonzott a dávodi kolbásztöltő verseny

Fotó: Beküldött fotó

A rendezvény fő szervezője Keresztes Gábor, a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke hírportálunknak hangsúlyozta: decemberben döntötte el, hogy megszervezi az első Dávodi Kolbásztöltő Versenyt. Nem hittem, hogy ekkora igény lesz rá, úgy gondoltam, ha öt-hat csapat jelentkezik, akkor is megtartjuk, mivel azonban 15 csapat jelentkezett, ezért mindenképpen jövőre is lesz kolbásztöltő verseny Dávodon.

Eredmény:

Első helyezett: Kum (Szerbia) Komák

Második helyezett: Kőzművesek

Harmadik helyezett: Turbó Kati