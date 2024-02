Nagykőrös városa a Bölcsődei nevelés fejlesztése című felhívás keretében bővítette a bölcsődét. Dr. Czira Szabolcs polgármester projektátadó beszédében ismertette a beruházás részleteit. Elhangzott, hogy a két, jól felszerelt csoportszoba mellett előtérrel, öltözővel, mosdóval és egyéb kiszolgáló helyiségekkel bővült a bölcsőde.

A bővítés mellett részlegesen átalakították a meglévő épületrészt, valamint a gépészetet is megújították. Ennek keretében hőszivattyús fűtési rendszert építettek ki, átalakították az elektromos rendszert, hővisszanyerővel üzemeltetett szellőzés- és légtechnikát alakítottak ki, tűzjelzést és villámvédelmet valósítottak meg. A polgármester elmondta, hogy mindez számottevően csökkenti a bölcsőde fajlagos hőveszteségét és energiaigényét. Az egész épületegyüttesre kiterjedő teljes akadálymentesítés részeként részleges infokommunikációs akadálymentesítés valósult meg az új épületrészben, mely során itt kiépültek a hátrányos helyzetű csoportok kommunikációját segítő megoldások. Ennek jóvoltából őket ebben az épületrészben lehet az egyenlő esélyeket biztosító módon fogadni, elhelyezni. A bővítéshez fedett teraszt, játszóudvart, kerítést, füvesített kertet is kialakítottak, valamint kerti eszközöket, udvari játékokat is beszereznek a közeljövőben, melyeket az időjárás függvényében februárban és márciusban telepítenek. Az udvaron padokkal egybeépített asztalt, fedett homokozót, játszóvárat, csúszdatornyot, mini fészekhintát, delfines rugós játékot és rugós pónit is elhelyeznek. Az új épületrész bruttó beépített területe 230 négyzetméter, míg a nettó hasznos alapterület 200 négyzetméter, a belmagasság három méter. A meglévő épületrésszel együtt immár 1133 négyzetméteren működik a bölcsőde – mondta el Czira Szabolcs polgármester.