A mesék felolvasásában is jeleskedő, kitűnő orgánumú Vörös Katalin a Tomolák Berta Dániel grafikusművész által szépen illusztrált könyvet gyermekeinek, Hédinek, Fanninak és Rózinak ajánlotta. A könyvbemutatót az is színesítette, hogy Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi oktató a Kancsimeséket személyes hangvételű videó üzenetben valamennyi korosztálynak ajánlotta.

Vörös Katalin bemutatta mesekönyvét Dunapatajon

Fotó: Zsiga Ferenc

A szerző édesanyja, Vörösné Poroczka Erzsébet tanítónő, 10 éves lánya Ötvös Hédi, és az ugyancsak 10 éves Ferencz Ádám által felolvasott meséket, meserészleteket hallgatva egyértelmű, hogy a Kancsimesék sokkal több mint színes-rajzos, izgalmas és tanulságos történetek halmaza. Már csak azért is, mert ha meseszálakkal is, de Kati mesteri módon úgy köti ehhez a vidékhez, az itt élő emberekhez, azok érzelmi- és fantáziavilágához nemcsak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is, hogy azt bárki magáénak érezheti.

A Kancsimesék arra is alkalmas, hogy a kisebb és nagyobb gyermekeket a mese világán keresztül, a történetek érzelmi aspektusait megragadva játszva tanítsa, nevelje az érzelmek megélésére, a szülő-gyermek és a társas kapcsolatok harmóniájára, a fogyatékkal élők, a halál, mi több, az örökbefogadás elfogadására.

Kellett ehhez persze az a tudás, tapasztalat és rátermettség is, ami egyfelől Vörös Kati választott hivatásából, másfelől személyiségéből fakad.

A könyv hangulatának a zene világán keresztül a géderlaki gitáros Kovács Zoltán és az énekes, Felnagy-Varga Nóra dunaszentbenedeki óvónő közös, jó színvonalú produkciója adott nyomatékot, az egyik mesében szereplő gyermekdal előadásával.

A könyvbemutatón részt vett Bedi Gyula, Uszód polgármestere is, aki arról beszélt: büszke arra, hogy a Kancsimesék egy uszódi fiatalasszony tollából született, és a faluból indulhat reményei szerint a község határain messze túlmutató, sokakhoz eljutó útjára. A polgármester emlékeztetett arra, hogy Kati esetében az alma nem esett messze a fájától, hiszen édesanyja, Vörösné Poroczka Erzsébet tanítónő, uszódi helytörténész írta az Uszód I. és Uszód II. köteteteket, amelyek értékes darabjai valamennyi helyi lakos könyvespolcának.

Bízik abban, hogy Vörös Kati klasszikus értékek jegyében írt modern, varázslatos és tanulságos gyermekkönyve méltán válik a gyermekek, a pedagógusok és a szülők kedvencévé. Esetleg ahhoz is hozzájárul, hogy a főhős, Ancsi történetei példát mutatnak, erőt adnak a gyerekeknek ahhoz, hogy a mese világán keresztül a világ pozitív dolgaival, tendenciáival azonosuljanak, megbecsüljék majd azt a szeretetteljes környezetet, amelybe születtek és nevelkednek.