A legkülönfélébb módon készültek a kolbászok a hétvégi Hagyományőrző Télűző Disznótoroson, ahol még kerékpárral is töltötték a kolbászt. Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy a vármegye 119 településéből minden negyedik helyen szerveznek évente valamilyen hagyományőrző télűző gasztronómiai rendezvényt, de mind közül Kisszálláson vett részt a legtöbb csapat, szám szerint 35 társaság a kolbásztöltő versenyen.

Kerékpárral is töltöttek kolbászt

Fotó: Pozsgai Ákos

– Ma már nagyon kevesen tartanak otthon jószágot, nagyon kevés azok száma, akik otthon vehetnek részt ilyen falusi disznóvágáson, ezért is fontosak az ilyen hagyományőrző gasztronómiai rendezvények, amelyek nem mellesleg nagyon jó közösségépítő események is – hangoztatta a közgyűlés elnöke.

A hattagú zsűri tagjai voltak: Németh József, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Dél-alföldi régió elnöke, Blaskó János Venesz-életműdíjas séf, Papdi Gyula séf, Papdi József, Néma József és Vén Andor.

Németh József, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Dél-alföldi régió elnöke, a zsűri vezetője szerint négy évvel ezelőtt, amikor útjára indították a kisszállási Hagyományőrző Télűző Disznótoros fesztivált, sokan nem gondolták, hogy évről évre egyre több résztvevője lesz és és egyre magasabb színvonalon tudják megrendezni.

– A tavalyi évhez képest sokkal szebb terített asztalokat készítettek a részt vevő csapatok, az ilyen versenyeknek az is célja, hogy próbáljuk tanítani a versenyzőket. Az a nép, amely nem ápolja múltját, nem érdemli a jövőjét. A kisszállásiak ápolják a múltjukat, a népszokásaikat, hagyományaikat, és erre büszkék kell, hogy legyenek – húzta alá a zsűri elnöke, akik szerint a finom ételekkel terített fehér asztal a béke szigete is egyben.

Németh József a kolbászkészítéshez szükséges praktikus tanácsokkal is ellátta a részt vevő csapatokat, például hogy mennyi sót és paprikát tegyenek bele, tartsák be a fűszerek arányát, és vigyázzanak, hogy ne süssék túl a kolbászt. Elmondta azt is, hogy a nemzetközi versenyek szabályai szerint zsűriznek, e szerint voltak arany-, ezüst- és bronzérmes kolbászok.