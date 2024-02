Pászti András hunyadivárosi képviselő kezdeményezésére tartottak bejárást múlt héten a Szolnoki úti aluljáró környékén, melyen részt vettek a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai, a kecskeméti önkormányzat szakemberei, a Kecskeméti Városrendészet képviselői, később pedig a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai is csatlakoztak.

A táblák a közlekedés biztonságosabbá tétele miatt kerültek ki, melyek egyaránt szólnak az autókkal közlekedőknek és a kerékpározóknak.

Fotó: Pászti András

Lakossági panaszok: az autósokkal és a kerékpárosokkal is gond van

A képviselő elmondása szerint a bejárást a helyi lakosok kérésére kezdeményezte, ugyanis az utóbbi időben többen fordultak hozzá azzal a kéréssel, hogy segítsen megoldani a több szempontból is veszélyes közlekedési csomópont körüli gondokat. Az első észrevétel szerint a kerékpárosok nem tartják be az alapvető közlekedési szabályokat ezen a szakaszon, jelentős részük például nem száll le a biciklijéről a zebrán, hanem tovább gurul azon. Mások szerint az autósok is figyelmetlenek. Némelyek a sötét aluljáróból kihajtva nehezebben veszik észre a zebrán sokszor átszáguldó bicikliseket.

Az autósok a kerékpározókra, a biciklisek a gépjárművezetőkre mutogatnak, de elfelejtik azt a tényt, hogy a zebra végül is a gyalogosan közlekedőkért van kitalálva.

Harmadrészt komoly vitát eredményez már egy jó ideje, hogy a pár száz méterrel odébb induló bicikliút egyik szakaszát néhány gépjárművezető parkolónak szokta használni. Ugyanis sokak szerint itt nem egyértelmű a forgalmi rend, nem látszanak a felfestések, melyek a kerékpárút vonalát jelzik.

A problémák megoldásán már elkezdtek dolgozni

A fent említett gondok megoldása céljából megtartott bejárás eredményesnek bizonyult, ugyanis alig néhány nap telt csak el és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. forgalomtechnikai munkatársai a Szolnoki úton, az aluljáró előtti két gyalogátkelőhelynél mindkét irányból új FNS (flour-neon-sárga) kerettel ellátott gyalogos-átkelőhely közúti jelzőtáblát helyeztek ki. Emellett a veszélyes csomópontnál a Hajtva veszélyes! Tolva biztonságos! feliratokkal ellátott táblák is kikerültek, melyek a kerékpárosok helyes közlekedésre is felhívják a figyelmet.

Az útburkolati jelek megerősítő felfestése a tavaszi időszakban, előreláthatólag április hónapban történik.

Pászti András hunyadivárosi képviselő elmondása szerint hamarosan négy reflektort is elhelyeznek a csomópontnál, hogy az erőteljesebb megvilágítással is segítsék a közlekedést a környéken. A képviselő hozzátette, hogy terveik szerint a közeljövőben egy ember nagyságú műanyag rendőr táblát is elhelyeznek a környéken, hogy arra ösztönözzék az autósokat, hogy betartsák a kijelölt sebességhatárokat az aluljáróban.

A képviselő elmondása szerint már régóta tervben van, hogy a veszélyes csomópont helyén egy biztonságos körforgalmat építenek, azonban a tervező mérnök hirtelen halála miatt egy időre halasztották ezt a munkát. A város önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy itt is biztonságosabbá tegye a közlekedést – magyarázta a képviselő, majd hozzátette, hogy a körforgalom terveit már sikerült megvásárolni a jogutódtól, csupán néhány engedélyeztetési feladat maradt már csak hátra a körforgalom létesítésének a megkezdéséhez. Addig pedig remélhetőleg az új táblák és a világító lámpák segítenek majd az újabb balesetek elkerülésében − tette hozzá.

A rendőrség szerint az aluljárónál elenyésző a balesetek száma

A rendőrség tudomására jutott balesetek száma elenyésző az adott csomópontnál – tudtuk meg a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Mint mondták, a helyszínen a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik az elsőbbség adási kötelezettség elmulasztása, illetve a követési távolság be nem tartása.

Tolni, vagy nem tolni? – ez itt a kérdés

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a kerékpárosokra is az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet vonatkozik. A közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben foglaltak alapján „A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.”

Magyarán, le kell szállni a bicikliről, és ha azt toljuk a gyalogos-átkelőhelyen, akkor elsőbbségünk van az autókkal szemben. Ha bicikliút vezet át az úttesten a gyalogos-átkelőhely mellett, akkor a kijelölt kerékpárúton nem kell leszállnunk a bicikliről akkor sem, ha közutat keresztezünk. Ha a gyalogos-átkelőhely előtt elsőbbségadás kötelező táblát helyeztek ki, úgy elsőbbséget kell adnunk a közúton haladóknak.

A rendelet a kerékpárosokra is vonatkozik.

Fotó: Pászti András

A szabálytalan parkolásért bírság jár

A szabálytalan parkolások kérdésében Csíkos Imrét, a Kecskeméti Városrendészet intézményvezető-helyettesét kérdeztük, aki hangsúlyozta, hogy a gyalogos- és kerékpárúton történő várakozás, illetve haladás tiltott tevékenység. Hozzátette, hogy annak, aki ilyen közlekedési szabálysértést követ el, bírságot kell fizetnie, melynek az összegét kormányrendelet határozza meg, ez pedig pontosan 39 ezer forint.

Nem célunk a büntetés – hangsúlyozta Csíkos Imre. Hozzátette: azt szeretnék, hogy városszerte és a fent említett helyszínen is rendezett legyen a helyzet.

Az intézményvezető helyettes azt is elmondta, hogy amíg nem lesz teljes mértékben egyértelmű a forgalmi rend a fent említett szakaszon, addig nem szankcionálnak majd a munkatársai, csak figyelmeztetni foknak.