Felújítanák a lelátót is a halasi Dékáni sportcsarnokában

Biztonságosabb és kényelmesebb lesz a Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum sportcsarnokának lelátója, amit hamarosan felújítanak és új szellőztető berendezést is kap a létesítmény. A Magyar Kézilabda Szövetséghez adott be pályázatot az intézmény az önkormányzattal közösen a városi legnagyobb sportlétesítményének további modernizálásához, számolt be közös sajtótájékoztatón Fülöp Róbert polgármester és Molnár Nándor iskolaigazgató.

Fülöp Róbert emlékeztetett, hogy az elmúlt években több részben, komoly felújítások történtek, több százmillió forint értékben, a Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem- és tornacsarnok-felújítási programjának keretében. A beruházás első, második és harmadik üteme során a több mint harminc éve épült Dékáni Sportcsarnok teljes fűtés- és világítás rendszerét újították fel, kicserélték a csarnok összes nyílászáróját, valamint kívül-belül új festést kapott az épület. A képen balról jobbra: Fülöp Róbert polgármester, Vezdán Csaba oktató, Molnár Nándor igazgató. A képen: Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere, Vezdán Csaba oktató, Molnár Nándor a Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum igazgatója.

Fotó: Pozsgai Ákos A csarnok évtizedek óta beázó tetőszerkezetét is felújították, melynek során speciális szigetelést kapott. A csarnok belső felújításakor az oldalsó falakon a faburkolatot felújították, valamint újraépítették a küzdőteret, amely új sportparketta burkolatot kapott. Az iskolai sporteseményeken és rendezvényeken kívül önkormányzati és más közösségi eseményeknek is helyet adó sportcsarnok további korszerűsítéséhez újabb közös pályázatot nyújt be az intézmény a város önkormányzatával a Magyar Kézilabda Szövetséghez. Molnár Nándor, a Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum igazgatója elmondta, hogy a pályázat a beadási szakaszban van, a projekt keretében a nézők biztonságát és kényelmét szolgáló lelátót újítanák fel, modernizálnák a létesítmény szellőztető berendezését és a lelátó alatti konditermet korszerűsítenék. Az igazgató bízik a pályázat sikerében, hogy egy komfortosabb oktatási, közösségi tere lesz az intézménynek és a városnak.

