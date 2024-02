A lakók kérésére január 31-én felszámolták a Daróczi közben lévő hulladékgyűjtő szigetet. Az itt élők szerint az emberek többsége nem használta rendeltetésszerűen a kihelyezett konténereket, háztartási vagy veszélyes hulladékot, építési törmeléket is hordtak ide. Különösen felháborítja az itt lakókat, hogy más városrészek hulladékából is jócskán került ide. Ráadásul a konténerek a városrész bölcsődéjének a közvetlen közelében helyezkedtek el, melyek körül folyton gyarapodott a szemét, amit egyesek szét is dobáltak a környéken. Ez nemcsak a látképet rontotta, de egészségvédelmi szempontból sem volt veszélytelen.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Helyi rendelet szabályozza a kukák közterületre történő kihelyezését

Sokak szerint a problémára a konténerek zárt tárolókba való elhelyezése lenne a megoldás, amire egyébként jó ideje létezik szabályozás.

A lakosság hulladékgazdálkodási kötelezettségeit jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38–40. §-a tartalmazza, amely szabályozza azt is, hogy a lakosság tulajdonában lévő kukák milyen módon tehetők ki közterületre.

A fő szabály az, hogy csak akkor lehet közterületre kukát kitenni, amikor azt a közszolgáltató elszállítja.

Abban az esetben, ha a kuka tartósan nem tárolható az érintett ingatlanban, akkor a közterületen való tárolás szabályait az önkormányzat rendelete meghatározhatja. Erre vonatkozóan tartalmaz szabályokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 5/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete. A rendeleti szabályok szerint a hulladékgyűjtés idején túl a hulladékgyűjtő-edényzetek tárolását közterületen kizárólag az arra alkalmas építményekben kell megoldani.

Ezt a szabályt az önkormányzat már 2021. júliusában, a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelettel megalkotta, így ez a kötelezettség lassan három éve fennáll – tájékoztatott prof. dr. Sztachó-Pekáry István, Kecskemét alpolgármestere. Mint mondta, a bevezetés első két évében a megvalósításhoz a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH) anyagi támogatást adott. Hozzátette: jelenleg az építmények terveztetésében és engedélyeztetésében tud a DTKH segíteni.

Hozzátette, hogy sajnos az egész városban tapasztalható jelenség, hogy a 2012-ben létesített szelektív gyűjtőpontok környezetében hulladékhalmok alakulnak ki, amelyek közegészségügyi, köztisztasági szempontból rendkívül aggályosak. Az alpolgármester kiemelte: ezt az országos jelenséget is felismerve 2012-höz képest a szakmai érvekre támaszkodó jogalkotási folyamat is már a házhoz menő gyűjtési módokat támogatja, így ahol lehetséges, a gyűjtőszigeteket fel fogják számolni.

Összehívták a társasházak közös képviselőit

Pászti András, hunyadivárosi képviselő a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos témák megvitatása céljából nemrég összehívta a Tinódi utca társasházainak közös képviselőit. Tájékoztatása szerint a megjelentek többsége ígéretet tett arra, hogy amilyen gyorsan csak lehet, megvalósítják a kukák zárt helyen való tárolását.

Azonban ez a feladat úgy tűnik nem is olyan egyszerű, ugyanis a közös képviselők szerint a megvalósítás időtartama a kivitelezőkön múlik leginkább.

Ladányi Jánosné régóta közös képviselője a városrész egyik társasházának. Mint mondta, az ő esetükben tároló fog épülni közterületen, melynek a költségeit már ki is fizették, azonban a munka a kivitelező leterheltsége miatt még el sem kezdődött. Ők is részesültek támogatásban, így a költségek felét kell csak állniuk. Elmondása szerint a tárolókat egységes terv alapján építik városszerte, azonban úgy gondolja, kinézetüket tekintve lehetett volna barátságosabb építményeket is tervezni.

Véleménye szerint a szemetelési problémákat a kukák zárt helyen való tárolása csak részben fogja megoldani, ugyanis mint mondta, várható, hogy a zárt tárolók mellé is kerül majd szemét.

Molnár Árpád több társasház közös képviselőjeként és a Társasházak Érdekképviseleti Egyesületének az elnökeként is fontosnak tartja a hulladékbegyűjtéssel kapcsolatos gondok rendezését a városban. Elmondása szerint a társasházak zöme átadáskor – körülbelül 40 évvel ezelőtt – rendelkezett szeméttároló helyiségekkel. Azonban azokban pár éven belül elszaporodtak a rágcsálók és a bogarak, melyek miatt arra kényszerültek a lakók, hogy kint tárolják a szemetüket. Szerinte addig nem volt nagy baj, amíg mindenki rendeltetésszerűen használta a kukákat.

Közös képviselőként Molnár Árpád 6 igényt nyújtott be zárt tárolók létesítésére, melyek közül eddig egy tároló készült el. Azonban ő is úgy látja, hogy a fedett és zárt tárolók mellé nagy valószínűséggel kerül majd illegális, sok esetben más városrészekből hozott hulladék is.

Várhatóan megoldódnak a szeméttárolással kapcsolatos problémák

Pászti András, hunyadivárosi képviselő elmondta: hogy meggyorsítsák a városrészben a zárt tárolók megépítését, a közös képviselőkkel közösen megoldásokat kerestek és találtak is olyan hunyadivárosi kivitelezőt, akinek van szabad kapacitása. Így várhatóan a közeljövőben teljesen megoldódnak a városrészben a szeméttárolással kapcsolatos problémák.

A hulladékgyűjtő sziget megszüntetésével kapcsolatban pedig azt is megtudtuk, hogy a Mátyás iskola közelében egyébként továbbra is van szelektív gyűjtőpont, melyet ezentúl is használhatnak a városrész lakói. Ezen a kamerával megfigyelt területen nagyobb eséllyel tudják beazonosítani az esetleges rendbontókat, szemetelőket.