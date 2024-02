– Az elismerés talán legszebb módja, ha megteremtjük a lehetőségét, hogy az előttünk járó generáció az életét napfényben tölthesse. Ez egyéni és közösségi feladat is. Feladat a családnak, az utódoknak, hogy gondoskodjanak családtagjaikról. Feladata másrészt a társadalomnak is, hogy akik öreg korukra egyedül, család nélkül maradnak, létrehozza azokat az intézményeket, melyek megvédik, ellátják az időseket. Ezért dolgozunk mi is évek óta azon, hogy nyugdíjas otthont tudjunk létrehozni településünkön. A helye megvan, a megépítéséhez szükséges támogatás megszerzésében reménykedünk. Önkormányzatunk és a magam nevében is megköszönöm egész életük munkáját és azt a rengeteg értéket, amit közösségünkhöz nap mint nap hozzáadnak. Bízunk abban, hogy derűben, jó egészségben élik ezután is az életüket – mondta a polgármester.

Fotó: Zsigmond Enikő

Nem vidéki fellépőket hívtak a délutánra, hanem a helyi óvodások és iskolások készítettek zenés, táncos műsort a vendégeknek. Az ünnepi műsort az iskola végzős diákjai báli ruhákban előadott bécsi keringővel nyitották meg. Ezt követte egy igen színes, változatos mozaik, melyben a körjátéktól a szavalatig, az iskolai gyermekkórus előadásától a hangszeres előadáson át a balett táncig, színpadi játékból a lábbábozásig megcsillantották tehetségüket a település legfiatalabb tagjai, méltán szólt a hatalmas taps a közönségtől minden egyes produkció után. A műsor zárásaként a Géderlaki Katolikus Egyház Férfikórusa előadását hallhatták.

Ezen a délutánon nemcsak a lélek gyönyörködtetésére gondoltak, hiszen a műsor után finom vacsorával vendégelték meg az időseket, utána pedig lehetőség adódott jóízű baráti beszélgetésekre, valamint Boros Zoltán Kislimpi zenéjére táncra is perdülhettek.