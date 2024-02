A napokban a wéberes tanulók jártak a közeli Napvirág óvodában. A harmadik osztályosok szórakoztatták a kicsiket. A farsangi mulatságukra összeállított műsorukat adták elő. A pandatánc azonnal elnyerte a kisgyerekek tetszését, örömmel csatlakoztak a pandás „riszatánchoz” is. Egy rövid időre ők is pandává váltak.

Farsang a Wéber Ede iskolában

Fotó: Kapott fotó

A Wéber Ede iskolások az elmúlt időszakban sok izgalmas programon vehettek részt. Megtartották a vidám farsangi mulatságukat a művelődési házban. A rendezvény első részébe az alsó tagozatosok, később pedig a felsősök mutatták be táncos műsorukat, illetve vonultak fel jelmezben. A mulatságot tánc is színesítette, és a tombolahúzás sem maradt el. Sok-sok nyeremény talált gazdára. Szintén nagy élmény volt a kecskeméti Planetárium meglátogatása is a másodikosoknak, egy izgalmas előadáson ismerkedhettek a világűrrel.