A művelődési házban megtartott falugyűlésen Balogh Károly polgármester részletesen ismertette a tavalyi év kiadásait és bevételeit. A nagyközség összbevétele elérte az 1 milliárd 219 millió forintot. Ezzel szemben az összkiadás 1 milliárd 440 millió forint volt. A bankszámla év végi egyenlege 395 millió 152 ezer forintot mutatott. Beruházásra több mint 352 milliót, felújításra 35 milliót költöttek.

Balogh Károly polgármester részletesen ismertette a tavalyi év kiadásait és bevételeit

Fotó: Bús Csaba

2023 nagy beruházásai

Balogh Károly polgármester a számadatok ismertetése után konkrétan kifejtette a megvalósult nagyobb beruházásokat a településen. Pályázati támogatással elkészült Helvécia-Kecskemét közötti külterületi út szilárd útburkolattal való ellátása. A fejlesztés érintette még a rácsatlakozó Köcsög csárda útját és a Jusztin dűlő 800 méteres szakaszát.

Tavaly nyáron önerős beruházásban megvalósult a temető ravatalozójánál az előtető építése. A Feketeerdői Általános Iskola sportcsarnokának energetikai korszerűsítése, felújítása megtörtént, a műszaki átadás-átvétel folyamatban van. Az elmúlt évben készült utcanév táblák és köztéri padok kihelyezése, cseréje folyamatosan történik. A Napvirág Óvoda és Bölcsőde udvarában kültéri játékokat vásároltak és telepítettek.

Idei év tervei

A polgármester részletesen szólt a 2024-es évről is. A tervezett bevételek összesen mintegy 1 milliárd 361 millió forintot tesznek ki, melyekkel szemben közel 1 milliárd 740 millió forint kiadást terveznek. A hiányzó összeget az előző évi pénzmaradványból szeretnék finanszírozni.

Pályázati úton megvalósuló beruházások többnyire 100%-os támogatottságúak, bár néhány pályázathoz önerő is szükséges. Beruházásra és felújításra összesen 496 millió forintot terveztek be. Folytatják a telkek kialakítását a település több pontján. Várhatóan március végéig több utcában is elkészül a közvilágítás-fejlesztés, ahol eddig nem volt. Az útkarbantartások, útfejlesztések folyamatosak.

Tervek között szerepel a Szabó Sándor telep játszóterén az öntözőberendezés kiépítése, a tavaly vásárolt köztéri padok kihelyezése. A Wéber Ede Általános Iskolánál lévő Kiskőrösi úton gyalogátkelőhely létesítése már folyamatban van. A Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán vizesblokkot építenének. Tervben van a kamerarendszer kiépítése, elsősorban a szeméttelepnél.

Újabb bölcsőde a láthatáron

Balogh Károly további nagy tervekről is szólt. Helvécia lakosságszáma folyamatosan emelkedik, már 5283-an laknak a településen. Szerencsére sok a fiatal, újabb bölcsőde építése indokolt. Pályáztak rá, egyelőre tartaléklistán vannak, de bíznak a sikerben.

Az új négy csoportos létesítmény a Jubileum utcánál épülne fel.

A Wéber Ede Iskolánál ponyvás technikával építenének sportcsarnokot, és három új tantermet. A polgármesteri hivatalt egy új, nagyobb házasságkötő teremmel bővítenék. Szintén tervben van a művelődési ház mellett egy telepes ház építése, mely Helvécia hagyományait, múltját mutatná be méltó módon.

E hétvégén Alapítási ünnep

A rendezvények közül az idei évben kiemelkedik a 30. Szüreti nap, melyet szeptember első hétvégéjén tartanak. Az Alapítási ünnepet e hétvégén, március 2-án rendezik meg, disznótoros vendéglátással, kóstolóval. Április 27-én pedig a IV. Helvéciai Futás várja a sportbarátokat.