A tárlaton a Bács-Kiskun Vármegye 37 kiváló építészének terveit bemutató poszteranyag került bemutatásra. A tárlatot Katkics Tamás a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara elnöke és Dr. Cimer Zsolt a Víztudományi Kar oktatási dékánhelyettese nyitotta meg.

A kiállítás az ember és az építészet kapcsolatát helyezi középpontba.

Fotó: Márton Anna

Dr. Cimer Zsolt kiemelte: a Víztudományi Kar céljai között szerepel a kulturális életben való részvétel is. Ez a kiállítás szervesen kötődik a kar tudományterületéhez , hiszen az építőmérnöki tevékenység és az építészet nem állnak távol egymástól. A dékánhelyettes megköszönte a szervezést Lepsényi Ákosnak, a Vízépítési Tanszék adjunktusának, aki maga is tagja a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamarának.

Dr. Cimer Zsolt a Víztudományi Kar oktatási dékánhelyettese

Fotó: Márton Anna

A tablókon látható képek nagyon sokszínű munkát mutatnak be. A Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara a kiállítással szeretné közelebb hozni egymáshoz az embereket és az építészetet. Az elnök beszédében kitért a tárlat közösségépítő szerepére is. A VTK méltó helyszínt ad a tárlatnak, hangzott el az eseményen.

Katkics Tamás elnök a megnyitó során emlékeztetett arra: történelmi tényként lehet kezelni ,hogy a kollégák a rendszerváltás után a nagyobb állami tervező vállalatok, megyei tervező irodák, sorban szűntek meg, a kollégák elhagyták ezeket a cégeket és saját vállalkozásokba kezdtek. Nagyon kevesek voltak, akik közül többen is összefogtak és sajnos ez a trend megmaradt.

Katkics Tamás a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara elnöke

Fotó: Márton Anna

Elhangzott továbbá, hogy nagyon nehéz az építészeknek megjelenniük a médiában, megmutatni azt, hogy ők milyen munkát végeznek. Kivétel ez alól Budapest, mivel ott megmaradtak a nagyobb irodák, sőt van olyan hely ahol száznál több építészt is foglalkoztatnak. Az elnök hangsúlyozta, hogy a kamara észre vette a hiányt, amiben tudna segíteni. A Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara 250 taggal rendelkezik a vármegyében, és arra gondoltak, hogy mindenkinek lehetőséget adnak arra, hogy két tablón bemutassa a munkáit. Nem volt semmiféle megkötés, ez nem pályázat, nem zsűrizték a munkákat, hanem azt gondolták, hogy mindenki az elmúlt évek munkájából, terveiből válogathat. A közönség 37 építész munkáit láthatja a tárlaton, amelyek nagyon sokszínűek, a családi házaktól kezdve a nagy sportközpontig, a templomtól az óvodáig, de még mobil szauna épületről is láthatók izgalmas tervek.

Először 2019-ben készített a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara ilyen tárlatot és már akkor is látták, hogy nagy igény van rá.

– Tényleg öröm volt látni az idősebb építészeket akiknek soha nem volt ilyen lehetőségük, hogy megmutassák így a munkájukat, ők is örültek, de a fiatalok is akiknek még kevés a munkájuk, de szívesen bemutatták-fogalmazott az elnök. Kitért arra is, hogy az építészet minden korban az adott kor gazdasági, társadalmi, kulturális, életmódbeli lenyomata. A kiállítás anyagából kiadvány is készül, amely már nyomdában van és pár napon belül eljuttatják a különböző települések vezetőihez. Egyrészt azért mert potenciális építtetők, másrészt, hogy lássák milyen kvalitású építészek vannak Bács-Kiskun Vármegyében és milyen épületeket terveznek. Történelmet alkotnak az építészek a munkáik által, aminek a felelősségét is hangsúlyozta az elnök.