A Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat elnökével, Dovicsin Mátéval beszélgettünk az önkormányzat terveiről, idei céljairól és megtudhattuk, hogy rengeteg újdonsággal is szeretnének előrukkolni a közeljövőben. Mint minden évben, idén is megtartják hagyományos eseményeiket: a tavaszi és őszi fórumot, a városi ifjúsági párbeszéd napot és természetesen a tanítási évtől is méltó búcsút vesznek a tanévzáró fesztiválon.

A nagyobb eseményeken túl idén szeretnének kisebb foglalkozásokat is bevezetni, például társasjáték klubot, könyvklubot, de tervben van egy alternatív tanulószoba kialakítása is, ahol diákok egymást korrepetálva tanulhatnak közösen. Fő céljuk továbbá, hogy bevezessék az úgy nevezett disputa klubot, ahol a diákok játékos feladatokkal, társasjátékokkal és szakemberek segítségével fejleszthetik vitakészségüket.

A 2023/24-es tanév őszi fóruma a fenntarthatóság köré épült, amit a KGYIÖK a mindennapokban is szeretne hangsúlyozni. Ennek jegyében igény szerint szerveznének ruhacserés hetet, de a könyvcserélgetést is felírták az idei listájukra. A tavaszi fórumot március 12-én tartják a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban, mely középpontjában ezúttal az iskolai élet és a diákönkormányzatok állnak majd. A fórumon szó lesz tanulásmódszertanról, pályaorientációs stresszkezelésről, a diákönkormányzatok feladatáról, de a résztvevők tanulhatnak a rendezvényszervezésről és mások motiválásáról is.

A KGYIÖK lelkes munkája ugyanakkor nem fejeződik be a tanévvel együtt, hiszen idén nyári táborral is készülnek. A tábor különböző művészeti ágakat ölelne fel szakemberek és művészek bevonásával, a diákok pedig kibontakoztathatnák tehetségüket. Az önkormányzat továbbra is folytatja az általános iskolás és középiskolás roadshowját, melynek legfőbb célja, hogy a városi diákprogramok szervezői tanácsot adjanak az intézmények diákönkormányzatainak és, hogy bővítsék színes csapatukat.

–Ki tudjuk egymást egészíteni, mint egy csapat – fogalmazott Máté, a KGYIÖK elnöke. Máté hozzátette, hogy mindenkit – aki aktívan szeretne részt venni a kecskeméti diákélet fejlődésben – sok szeretettel várnak.