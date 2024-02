A Biztonságos Bajáért Centrum, a Bajai Rendőrkapitányság, az önkormányzat és a Bajai Óvodaigazgatóság közös rendezvényén Suszterné Kovacsics Klára rendőrfőhadnagy, bűnmegelőzési előadó kiemelte: közösen kell harcolni az iskolai erőszak ellen. Tapasztalata szerint azonban míg a rendőrök ki-kijárnak iskolákba, előadásokat tartani a diákoknak, addig a pedagógusokat senki sem segíti abban, hogy milyen eszközöket tudnak használni az erőszakos gyerekeknél.

Nyirati Klára polgármester hangsúlyozta, mindenekelőtt fontos tisztázni, mit tehetünk szülőként, pedagógusként, hogyan lehet megelőzni az erőszakot, ami sajnos a város valamennyi oktatási intézményében jelen van.

Novák Ferenc gyermeknevelési tréner, pedagógiai viselkedéskutató, aki Örömteli nevelés címmel könyvet írt a témáról, illetve a szülőket és pedagógusokat segítő videóival vált népszerűvé, az iskolás korosztály kirívó viselkedési normáit helyezte a középpontba. A szakember évente 30 ezer kilométert utazik azzal a céllal, hogy segítséget nyújthasson az iskolákban. Mint elmondta: egy évben 40–50 oktatási intézményt keres fel, és mindenhol azt tapasztalja, hogy a tanárok szenvednek attól, amit a diákok otthonról hoznak, vagy otthon nem tudják megoldani. Ugyanakkor a megoldást a szülők a pedagógusoktól várják, ők tegyenek valamit az iskolai erőszak ellen. Ezt azonban a hazai pedagógusképzésben semmilyen formában nem tanítják.

– A nevelésnek három fontos tényezője van. A folyamat mintegy 10 százalékát teszi ki a gyermek lelkére beszélés, további 20 százalék az adatok, információk, szabályok alkalmazása (nagyon fontosak a szabályok), és a fennmaradó 70 százalék a pozitív példamutatás, ami sajnos sok esetben hiányzik a családoknál. Példaként említette, ha az apuka azért korholja a gyermekét, mert nem viszi ki a szemetet, de ő maga sem végez semmiféle házi munkát, hatástalan marad a nevelése. Arról is beszélt, hogy minden oktatási intézményben jelen van a zaklatás és a bántalmazás. A külső, társadalmi tényezők csak rontják a gyerek helyzetét, mert ezt látják, ezt tanulják másoktól és egymástól, a pedagógusok pedig leterheltek, és erre alig tudnak figyelmet fordítani, nincs idejük erre – mondta a szakember.

Fotó: Rab Rita

Hozzátette: erősíti a bántalmazást, hogy a gyerekek azt látják, az győz, aki elmegy az agresszió irányába, tehát ez lesz a sikeres viselkedésminta, amit nem akarnak feladni. A szelíd gyerekek megpróbálnak az agresszív gyerekek csapatába tartozni azzal a céllal, hogy így talán nem bántják őket, de hasztalan.

Leszögezte: az agresszió célja: győzni minden áron.

Részletesen felvázolta az agresszív gyermek karakterét. Fontosnak tartotta hangsúlyozni azonban, hogy a gyermek nem születik agresszívnek. Alapvetően jónak születik, vagyis megmenthető egy jobb irányba tereléssel. Az agresszióval szemben az lehet hatásos, ha a gyereket sikeressé tudjuk tenni valamiben, ahelyett, hogy másokat megalázzon vagy bántson. Jó irányú célokat kell számára meghatározni. Ha egy gyerek ugyanis büszke arra, amit hasznos tevékenységben (például sportsikerek) el tud érni, akkor ritkán okoz galibát. Ha ez nem történik meg, akkor a büszkeség helyét átveszi a kivagyiság, a magamutogatás, ami rossz irányba viszi őket. Ez azonban időigényes feladat, egy 10 éves gyermek esetében 2–2,5 hónap – mondja a szakember.

Kitért a felbujtó viselkedés káros hatásaira is, melyek hatása nagyon romboló lehet egy közösségben. A bullying alaphangon heccelést, ugratást is jelenthez, de ez képes nagyon messzire mutatni: fizikai megnyilvánulásig, de akár önbántalmazó magatartásig is. (Például valakit állandóan a visszahúzódása miatt heccelnek). A fiatalok keresik az érvényesülés, a felnőtté válás útját, de míg nem kapnak elég elismerést, addig a kedvezőtlen impulzusok tragédiát is okozhatnak, főként, ha a pedagógus nem veszi észre időben és nem avatkozik közbe – összegezte a szakember. A heccelő viselkedés ugyanis megkeserítheti a gyerekek életét. Ez a viselkedés azonban jól kezelhető csoportosan, amire hatékony praktikát is megosztott az előadó. Hatásos lehet egymás elismerése óra végén, óra közben efféle mondatokkal: kit szeretnél megdicsérni az órai teljesítményéért?

Zárszóként kiemelte: mindegyik gyerek egy csoda, csak olyan világban élünk, ahol kevés a figyelem.