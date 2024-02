Az adóhatóság honlapján azt is közétették, hogy február 12. és 18. között Kiskunfélegyházán, február 22-én Nyárlőrincen, Lakiteleken és Tiszaugon ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök Bálint-nap közeledtével, február 12. és 15. között a virágüzleteket és az ajándékboltokat ellenőrzik. A NAV azt is jelezte: az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl is számíthatnak az adózók.