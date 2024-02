– A megemelkedett energiaköltségek rányomták bélyegüket a tavalyi esztendőre is, mivel lényegen többe került intézményeink fenntartása. Ennek ellenére nem zárunk rossz évet, bár az európai uniós források hiánya miatt lényegesen kevesebb pályázati forrás állt rendelkezésünkre, mint korábban. A nehézségek ellenére két nagyberuházás fejeződött be Fülöpszálláson. A belterületi csapadékvíz-rendszer felújítására 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk a vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázaton. A második ütem a Solti és a Bajcsy-Zsilinszky utcák környékét érintette. A projekt keretében zömében nyílt esővíz-elvezető árkok létesültek, illetve korszerűsödtek, emellett zárt rendszerű, „folyókás” hálózatot is kialakítottak a szakemberek. A fejlesztésnek köszönhetően a központi belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer csaknem hatvan százaléka újult meg településünkön – mondta el hírportálunk érdeklődésére Gubacsi Gyula polgármester.

Az elmúlt esztendő másik jelentős beruházása, a kétcsoportos bölcsőde felépítése volt. A mintegy 230 millió forintos összköltségű beruházás ugyancsak TOP-os forrásból valósult meg.

– A kétcsoportos bölcsőde huszonnégy gyermek ellátását biztosítja, illetve hat új munkahelyet teremtett községünkben. A létesítmény megléte nagy előrelépést jelent számunkra, hiszen amellett, hogy elősegíti a bölcsődei ellátási formához történő hozzáférést, megkönnyíti a kisgyermeket nevelők munkavállalását is. A bölcsődét a múlt héten vették birtokba a kicsinyek. Sikeresen szerepeltünk és nyertünk több mint egymillió forintot a Hungarikum Bizottság pályázatán. A rendelkezésre álló összegből új, egységes képet tükröző roll-upokat készítettünk, melyek a helyi értéktárban szereplő fülöpszállási értékeket mutatják be, illetve a község rövid történetét foglalják össze. Megújult szolgálati lakásunk, játszótér épült Balázspusztán és a Kurjantó iskolánál, melyek költségeire a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás nyújtott fedezetet – sorolta a beruházások részleteit Gubacsi Gyula.

Az új bölcsőde kiemelt jelentőséggel bír a község életében

Fotó: Gulyás Sándor

A munka az idei esztendőben sem áll meg. Tervben van a helyi általános iskola tetőszerkezetének felújítása, a faluház épületének rekonstrukciója, valamint egy központi játszótér létrehozása.

– A kilencvenes években épült faluház épülete energetikailag már nem felel meg a követelményeknek. A beruházás keretében a tetőszerkezetet, a fűtésrendszert kívánjuk modernizálni, kicserélni az elavult nyílászárókat, a sportpadlót, a hidegburkolatokat, hőszigetelni a falakat. Kiemelt feladatunknak tekintjük a járdák és a belterületi utak fejlesztését, rekonstrukcióját. Régóta dédelgetett álmunk a központi buszmegálló megépítése, melyre a vármegyei TOP Plusz keretből remélünk támogatást. A tervek már elkészültek, a pályázat elbírálásra vár – vázolta a közeljövő terveit a polgármester.

Jubileumra készül Fülöpszállás

Az idei esztendőben ünnepli fennállásának 900. évfordulóját Fülöpszállás. A jeles évfordulóról méltón kíván megemlékezni a település önkormányzata. A négynapos központi rendezvényt augusztusra tervezik, ám emellett év közben is számos kulturális és szórakoztató programmal készül a község vezetése.