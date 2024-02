A tárlat a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Bács-Kiskun Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) támogatásával valósult meg.

Az áldozattá válás folyamatát mutatja be a kiállítás

Fotó: Bús Csaba

A kiállítás fő témája az emberkereskedelem, de felöleli a prostitúció, a prostitúcióra kényszerítés, az ezzel is összefüggő szerhasználat, és a csicskáztatás területeit is – mondta el Váróczi-Bakos Rita címzetes őrnagy, a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának megbízott vezetője. – Sok a látens eset az élet különböző területein, akár ismerőseink között is, ami nem került felszínre. Aki végigjárja az interaktív tárlatot, megláthatja, hogy milyen jelekre kell esetleg jobban figyelni, vagy melyek azok a feltűnő jellegzetességek, amik gyanúra adhatnak okot arra nézve, hogy áldozattá vált valaki – mondta az őrnagy. Ilyen lehet, amikor valaki külföldön vállal munkát. Árulkodó jel, hogy ki szervezi a munkát, és ha az a személy például elveszi a munkavállaló útlevelét. Gyakori forgatókönyv az úgynevezett lover boy-jelenség: amikor egy férfi szerelmével ostromolja a kiválasztott hölgyet, és rábírja arra, hogy külföldre menjen vele egy jobb élet reményében, ahol az áldozat prostitúcióra kényszerített helyzetben találja magát.

Dr. Gulyás Zsolt dandártábornok köszöntőjében kiemelte, hogy a kiállítás az áldozattá válás folyamatát mutatja be egyebek mellett az emberkereskedelem, a prostitúció és a szerhasználat szempontjából. Mint fogalmazott, a tárlat elnevezése, a Lélekketrec arra utal, hogy az ilyen cselekmények zárt térben, a többségi társadalom tekintetétől elzárva – családban, párkapcsolatban, szűk közösségben – történnek, míg az áldozatok maguk saját helyeztükbe zárva léteznek. Sokan nem tudják, hogy áldozatok, mert valaminek a hatása alatt állnak, ami lehet drog, alkohol, vagy egy bántalmazó kapcsolat. A kiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet a problémára, egyben azt is üzeni, hogy ebben a helyzetben merjünk segítséget nyújtani az áldozatoknak.