A háromfordulós levelezős versenyen interaktív szabadulószobából kijutva egy több témakört felölelő történet nyelvi, nyelvtani, szövegértési és szövegalkotási feladatait kellett a versenyzőknek megoldaniuk, különböző nyelvi szintek szerint. A közel negyven oldalas feladatlap kitöltésére egy hónap állt rendelkezésre. Az értékelés után az iskolából ezüst minősítést kapott Dobosi Dorina 11. c, arany minősítést ért el Vida Hédi 11. c és Nyirati Virág 11. c osztályos tanulók – tájékoztatta hírportálunkat a bélás sajtóiroda.

Bélás olaszosok a legjobbak között

Fotó: Kapott fotó

A kétnapos döntőre az arany minősítést elérők közül a legjobb teljesítményt nyújtó 45 diákot hívták be, ahol előbb egy 90 perces, a korábbi fordulókhoz hasonló feladatlapot töltöttek ki, majd a versenyfelhívásban szereplő témák egyikéből egy olasz nyelvű prezentációt mutattak be a döntősök.

Óriási öröm és büszkeség minden bélás számára, hogy mindkét arany minősítésű diák bekerült az országos döntőbe, ahol Vida Hédi 3. helyezést, Nyirati Virág 4. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Illésné Turai Zsuzsanna.