A felajánlást ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja és a Cselekvő Fiatalokért Egyesület tette, ők is osztották ki a szokásos kétszáz adag ételt. Az ételt Toldi Norbert atya, a csoport lelki vezetője, a Belvárosi templom káplánja áldotta meg, melynek kiosztásában ő is részt. Az ebédből 70 adagot a külterületeken élőkhöz is eljuttattak a közterület-felügyelet munkatársai – tudtuk meg dr. Zöld László Csabánétól, aki már több mint 15 éve koordinálja a jótékonysági ételosztást.

– Azt gondolom, talán elég lesz az étel, mert sokan két-három adagot is kérnek a családnak. Tudjuk, hogy ráutaltak, csak nehéz megmagyarázni azoknak, akik sorban állnak, hogy esetleg nem jut mindenkinek ebéd. Azért bízom abban, hogy mindenki kap meleg ételt, aki sorban áll – fogalmazott dr. Zöld László Csabáné az ételosztás közben.

Az ebéd ezúttal is a Hotel Elizabeth konyhájában készült. Jövő héten újra meleg étellel várják az ebédelni vágyókat a Ciszterci Házban, a szokott időben.