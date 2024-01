A község első alkalommal vett részt a Virágos Magyarország versenyen. A kezdeményező Hegedűs Lászlóné polgármester célja a nevezéssel az volt, hogy felhívja a település lakosságának a figyelmét az igényes lakókörnyezet fontosságára, illetve, hogy mindenkit arra ösztönözzön, hogy maguk is szépítsék, virágokkal díszítsék az otthonuk előtti teret.

– Évek óta nagy hangsúlyt helyezünk a faluszépítésre. A közmunka program keretében virágládákat helyeztünk el köztereinken. A tavalyi évben azonban úgy határoztunk, hogy tovább lépünk és indulunk a Virágos Magyarország versenyen. A legvirágosabb főtér kategóriában neveztünk. A park közösségi térként is funkcionál esküvők, különböző rendezvények alkalmával fotózási célt is szolgál. Remek hangulatú életképek készülhetnek a szép, virágos környezetben itt, a homokhátsági település központjában. Az ide érkező vendégek is megcsodálhatják a település parkját és kellemes emlékkel, maradandó élményekkel térhetnek haza. A munka oroszlánrészét az önkormányzat dolgozói végezték el, de felkértük a lakosságot, hogy nagyobb figyelmet szenteljen az ingatlanja előkertjére – mondta el hírportálunk érdeklődésére Hegedűs Lászlóné polgármester.

A község virágosítását évek óta támogatta és támogatja a hetényegyházi Kovács Kertészet, illetve a település több lakosa is fogadott örökbe virágládákat, így is hozzájárulva ahhoz, hogy szebb, virágosabb legyen Kunbaracs.

– A versenyen ugyan nem az elsők között végeztünk, de egyelőre nagyon büszkék vagyunk a együttműködési díjra is. Emellett megkaptuk a Kovács Kertészet szponzori díját, ami mellé kettőszáz darab egynyári virágpalánta is jár. A jubileum alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Díszfaiskolások Egyesülete, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az Oázis Kertészetek támogatásának köszönhetően a település egy emléktáblával és facsemetével is gazdagabb lesz – tette hozzá Hegedűs Lászlóné, aki elmondta továbbá, hogy a település virágosítása az idei esztendőben is folytatódik.