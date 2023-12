A hangulatos délutánt Tóth-Deák Szilvia tagintézmény-vezető rövid köszöntője nyitotta meg, majd a 4. osztályosok adtak elő egy kedves kis történetet az iskolarádióban. Ezt követően Mártonné Agárdi Ilona és Illés Tibor osztályfőnökök meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.

Az ünnepi pillanatok után a résztvevők több lehetőség közül is választhattak: a tantermekben a pedagógusok irányításával kézműveskedhettek, a folyosón pedig a szebbnél szebb karácsonyi díszek, kézművestermékek közül válogathattak. Az egyik tanteremben a kreatív szülőknek köszönhetően szelfisarkot is berendeztek, de volt szerencsekerék és célbadobós játék is.

Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat a karácsonyra hangoló délutánon.