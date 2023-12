− Kik támogatták a konferencia megrendezését?

− Szeretném kihangsúlyozni, hogy a kalocsai Nappali Kórház munkatársai mellett intézményünk alapítványa, a helyi Kábítószer Egyeztető Fórum, az Oktopusz Egyesület, az önkormányzat szociális bizottsága és hivatala kiemelten támogatta a rendezvényünket. Emellett számos vállalkozás és magánszemély is fontosnak érezte, hogy felajánlásokkal segítse a konferencia megtartását. Nagyon sok kollégám még előző éjszaka is sütötte a pogácsákat, süteményeket, amely az ügy melletti elkötelezettségük mellett az önzetlenségükre is utal.

− A Nappali Kórház elnevezés talán magyarázatra szorul annak, aki az egészségügyben nem jártas.

− A nappali kórház egy átmeneti profil, nem járóbeteg-ellátás és nem is kórházi bent fekvés, hanem egy egyre inkább kívánatos, a szakmapolitikai elvekkel megegyező ellátási forma. Ennek, esetünkben a pszichiátriai rehabilátációnak a hatékonysága a kisebb költségek mellett abban rejlik, hogy napközben a kliens részt vesz a különböző terápiákon, foglalkozásokon, de nem alszik bent az intézményben, hanem délután és este már a megszokott életvitelét otthonában folytatja.

− Milyen területről érkeztek a résztvevők, és milyen előadásokat hallhatnak?

− A kecskeméti anyaintézményünkből nemcsak előadó kollégák, hanem munkatársak is érkeztek, de Bács-Kiskun vármegye szociális otthonainak, családsegítő és védőnői szolgálatainak, valamint a rendőrségnek a szakemberei is itt vannak. A fókuszban a segítő elnevezésű konferencia előadásai talán már a címüket tekintve is beszédesek: Dr. Varga István Phd. adjunktus (PTE-KPVK Szociális Tanulmányok Tanszék) Segít(het)i-e a munkahelyi humor a lelki egészség megőrzését?; Bagó István addiktológiai konzultáns (BKMK Szent Kereszt Kórház) A pszichoaktív szerfogyasztás társadalmi elfogadottságának leképeződése az egészségügyi dolgozók körében; Marozsi Zoltán pszichológus (EMMI Kalocsai Gyermekotthon) Határesetek vagy Problémás határok címmel tartottak előadásokat. Délután a négy szekcióülésen pedig művészetterápia, kutyaterápia, önsegítő közösségek terápiás munkája és egy konkrét eset megbeszélése volt a fókuszban.