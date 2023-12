Az idén, az ünnepi alkalomra ellátogatott Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere, Fekete Gábor önkormányzati képviselő, dr. Homicskó Árpád, a KRE fenntartó képviseletében, Tóth Attila, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatója, és Pálné Lencsés Szilvia hitoktató, tájékoztatta a lapunkat Lakatosné Hachbold Éva, a KRE Kaszap Utcai Református Óvoda igazgató-helyettese.

Mint fogalmazott, a kedves kis oviudvar megtelt családokkal, a gyermekek zsivajával, majd az ünnepség pillanatai alatt meghitt csenddel. Hiszen ki ne kísérné el gyermekét, unokáját, vagy bármely családtagját erre a meghitt, várakozással teli alkalomra. − Komoly előkészületek történtek most is, nemcsak a műsor szervezését illetően, de a dekoráció és az élményt jelentő hang-, illetve az adventi fényeffektusok is megjelentek a délután folyamán. A felkészítő pedagógusok szerepvállalása is hangsúlyos: ők azok, akik kiválasztják az ideillő verseket, énekeket, imákat, betanítják és koordinálják a gyermekeket a mindennapi feladataik mellett felelősséggel. Kodály országában, és főként városában sok az énekelni szerető gyermek és felnőtt, és ezt megtapasztalhattuk a mai délutánon is a közös éneklésen keresztül − mondta Lakatosné Hachbold Éva.

A kicsik az udvaron lehettek tanúi a gyertyagyújtás pillanatának

Fotó: Barta Zsolt

Szél Emma óvoda-igazgató köszöntése után, Engert Jakabné és Kuti József református parókus lelkész gyújtották meg az égő három gyertya után a negyediket az adventi koszorún. A meghívott vendégek köszöntői, valamint a lelkész igei üzenete advent és a karácsonyi időszak örömére, fontosságára, lényegére hívták fel a figyelmet. − Az alkalom zárásaként szeretetvendégségre hívogattuk a jelenlévőket, ahol közös beszélgetés, és közben egy kis étel és forró tea is várta a fagyoskodó közönséget − mondta Lakatosné Hachbold Éva.