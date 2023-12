– Az első évben ötven fővel indultunk, tavaly még többen voltunk, most pedig elértük kapacitásunk határait, hiszen egyéni sportról van szó, és 130 fiatalnak kell kinyomnia a súlyt, több fordulóban. Szájhagyomány útján terjedt el, hogy milyen jó hangulatú a verseny, a korábbi indulók vitték a jó hírét országosan – mondta Gáldonyi Sándor őrnagy, a kecskeméti toborzó iroda vezetője. Nem csak a járásból, és Bács-Kiskunból érkeztek középiskolás versenyzők, hanem Kecskemét, Kiskunhalas és Baja mellett többek között Debrecenből, Jászberényből, Szolnokról, és Ceglédről is neveztek fiatal erőemelők, összesen 20 iskolát képviselve. Nem kizárólag kadétok érkeztek a megméretésre, hanem más iskolák diákjai is, akik szintén nagyon felkészültek voltak, évről évre egyre jobb teljesítmény nyújtanak a nevezők.