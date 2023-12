Mint írták: az új jármű érkezését követően az IFA járművüket értékesítették. Az így befolyt 1 millió forintot két ütemben, a szertáruk fejlesztésére fordították. – Az első ütemben – még a tavalyi évben – a szertár bővítésének munkálataihoz járult hozzá. A második ütemben idén a műgyanta padlózat megvalósítására fordítottuk a maradék összeget – számoltak be az önkéntesek, akik arról is hírt adtak, hogy idén közel 1 millió forintot költhettek működésre és fejlesztésre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jóvoltából.

Forrás: Csólyospálosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

– Még tavasszal írt ki pályázatot a BM OKF, amelyen sikerrel szerepeltünk és közel egymillió forint értékben nyertünk el anyagi támogatást a központi költségvetésből. Ezen kívül különböző szakfelszerelésekre is sikerrel pályáztunk. A pénz egy jelentős része a tűzoltó gépjármű működtetésének költségeihez járult hozzá. Továbbá ebből sikerült új szekrényeket csináltatni, illetve szakfelszereléseket (mászóöv) is beszerezni. A pályázat keretében további eszközöket is nyertünk (bontóbalta, mentőkötél). A felszereléseket ifj. Kapás Ferenc egyesületünk parancsnoka vette át Vígh Mihály tűzoltó őrnagytól, a kiskunhalasi HTP parancsnokától – olvasható a csólyospálosi önkéntesek bejegyzésében, akik minden támogatásért köszöntet mondtak.