Először hirdették meg a kolbászkészítő versenyt a rendezők, amelyre 14 csapat gyűlt össze az izsáki piaccsarnokban. A nevezési díj fejében mindenki kapott öt kilogramm húst, amelyet a csapatok a saját szájízük szerint dolgoztak fel. Izsákon oly komolyan vették a rendezést, hogy külön három tagú zsűri nézte a hús előkészítés, a darálás, a töltés körülményeit, majd kóstolta a sült kolbászt.

− Olyan világot élünk, ahol a rohanás miatt kevés lehetősége van az embereknek találkozniuk. A Kolbászol Izsák elnevezésű rendezvényünk emiatt is született. Barátok, rokonok gyűlnek össze, hogy a legjobb tudásuk alapján készüljön el a számukra legfinomabb kolbász − nyilatkozta hírportálunknak dr. Bozóky Imre polgármester.

A Kávékháza Kolbászol az első helyezést érte el

Fotó: Barta Zsolt

A város elöljárója maga is tagja volt a Kávékháza Kolbászol csapatnak. Hangsúlyozta: abban bízik, hogy jövőre kétszer ennyi csapat vesz részt a rendezvényen, amelyen egy külön zenekar garantálta a jó kedvet. No meg minden olyan étel, ital elfogyasztása, amely egy-egy hangulatos disznóvágás elengedhetetlen feltétele. Így volt, aki flekkennel, mások pálinkával, sörrel, borral, szalámival kínálták a reggeli idején a versenyző ismerősöket, barátokat.

Hogy milyen a jó kolbász? A Hycomat Banditák csapata bizton tudta. Ők ugyanis nem öt kiló alapanyaggal dolgoztak, hanem egyenesen húsz kilót használtak fel. Fejszés József csapatkapitány azt mondta, a régi öregektől tanulta a disznóvágáshoz szükséges mesterségbeli tudást. A kolbászhús elképzelhetetlen só, bors, paprika, kömény, fokhagyma nélkül. Amikor egy disznóvágás során otthon dolgoznak, akkor már előző este elkészül az alapanyag azért, hogy egy éjszakán át összeérjen a fűszer a hússal.

A Hycomat Banditák csapata egy órát hagyta érni a húst

Fotó: Barta Zsolt

A csapat másik mestere Petrányi László kérésünkre lediktálta a receptjét, amely 20 kiló húshoz 36 dekagramm sót, 12 dekagramm borsot, 6 dekagramm köményt, 25 dekagramm fokhagymát és 25 dekagramm csemege paprikát használt. − Most délelőtt a bekavart hús egy órát pihent, de így is elérik a céljukat, azaz finom kolbász készül, illetve szalámi is, amelyet a csapattagok maguk között szétosztanak − mondta Petrányi László, aki szerint ebből a kolbászoló rendezvényből hagyomány lesz, mivel jó hangulatú volt a rendezvény, így jövőre is megrendezik majd.

A kolbászkészítés körülményeit, a sült kolbász minőségét három tagú zsűri bírálta. Asztalos István zsűri elnök, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének az elnöke, Városi Bernadett pedagógus, pályaorientációs tanácsadó, és Szabó György mesterszakács. Az elnök szerint, az a jó kolbász, amelynek intenzív az íze. Ő a csípős ízű ételre esküszik. Értékelik a kolbászkészítés folyamatát, a munka helyszínek kinézetét, a higiéniát, az is fontos miként darálták meg a húst. A siker alapja, ahogy fogalmazott a jó minőségű sertéshús alapanyag, a hús megfelelő darálása, az ízesítése, a zsírmennyiség, a sütés minősége. A versenyben első helyezést a Kávékháza Kolbászol csapat érte el. A második a Köménymag csapat, míg a harmadik a Kolb-Ászok csapata lett.