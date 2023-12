A szilveszter a durrogtatók nagy ünnepe, az év leghangosabb napja, amikor este nagyon sokan sütik el a megvásárolt petárdát, tűzijátékot és egyéb pirotechnikai eszközeiket az újévet ünnepelve. De ez a nap csak nekik ünnep, a háziállatoknak a rémület napja, hiszen nagyon félnek a rendkívül hangos robbanásoktól.

Szabó Attila azt javasolja, hogy szilveszterkor fordítsunk extra figyelmet a kedvencünkre. Lehetőleg vigyük be a házba, de mindenképpen zárt térbe, a garázsba vagy a melléképületbe, ahonnan nem tud rémületében elmenekülni, vagy kárt tenni magában. A szakember figyelmeztet, hogy lehetőleg ne kössük ki a kutyát, hiszen pánik esetén vagy menekülés közben fennakadhat, felkötheti magát. De a legjobb, ha tényleg nem hagyjuk magára a kedvencünket akkor, amikor fél, és ez nem csak a kutyákra, hanem a cicákra is igaz.

Ha bent van a lakásban, akkor hangosítsuk fel a televíziót, ezzel tompíthatjuk a kinti zajokat, és a redőnyöket is leengedhetjük azért, hogy ne ijessze meg az állatokat a robbanás fénye.

− Lehet, hogy félelmében kutyánk furcsa dolgokat csinál, nem fogad szót vagy fel-le szaladgál. Ha ilyen történik a legjobb, amit tehetünk, hogy türelemmel fordulunk hozzá, mert a nyugodt fellépés rá is jó hatással lesz. Próbáljuk a kedvenc ételével, játékával elterelni a figyelmét. Semmiképpen se sajnáljuk őt, ne babusgassuk, mert az megerősíti abban a hitében, hogy oka van a félelmének, de ne is nevessük ki, mert azzal akár még jobban össze is zavarhatjuk − mondta Szabó Attila, hozzátéve, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, mert a kutya félelmét fokozhatja, ha megérzi gazdája feszültségét. Szabó Attila azt is javasolja, hogy még a nagy robbantgatások órái előtt sétáltassuk meg a kutyát, lehetőleg egy jó nagy körön, hogy kellően elfáradjon.

Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője

Fotó: Horváth Péter / archív-felvétel

Minden gazdi maga ismeri kutyája vagy cicája érzékenységét, és ha indokolt, kérjen az állatorvostól nyugtatót (vannak növényi eredetűek is), és a kritikus időszakban azzal jó eredményt lehet elérni. − Jutalmazzuk meg a megfelelő viselkedést: ha a kutyánk nyugodtan viselkedik, jutalmazzuk meg érte − javasolja a szakember.

Ha mégis bekövetkezik a baj, és kedvencünk elszökne otthonról, akkor tegyük közzé a közösségi oldalon, hogy keressük. Erre a lakóhelyként szolgáló település, vagy városrész csoportja is jó felület. Ezen kívül hívjuk fel a környékbeli menhelyeket, hátha ott kötött ki a rémült négylábú családtag.

Fontos megjegyeznünk, hogy immár hangtalanul robbanó petárda is kapható az árusoknál, mely csak fényhatással jár, éppen a háziállatok megóvása érdekében. Aki szívén viseli a házi kedvencek sorsát, a legjobban teszi, ha ilyet vásárol az újév köszöntésére.