Csodát teremtettek a majsai „ablakosok” – galériával

A városi könyvtár a bázisa a majsai baba-mama klubnak, melynek tagjai már az advent előtti időszakban is rendszeresen összegyűltek. Ringató foglalkozásokkal, közös éneklésekkel is készülődtek az anyukák és a gyermekeik az ünnepekre. Az igen aktív klubélet során született az ötlet, hogy a településen is megszervezik a világító adventi ablakok programot. A múlt szombaton zárult sorozat sikere még a megálmodóit is meglepte.

A majsai adventi ablakkeresés a művelődési központnál zárult, ahol rengetegen gyűltek össze az utolsó gyertya meggyújtására Fotó: Tapodi Kálmán

A közösségi médiában rövid idő alatt több mint félezren csatlakoztak az Adventi Ablakok Kiskunmajsa 2023 csoporthoz, míg az adventi esték során több százan keresték fel a városszerte feldíszített huszonnégy ablakot. Az alapötlet nem újkeletű, hiszen rengeteg településen indult el az élő és világító adventi kalendárium, ami gyönyörködteti és összehozta az ott élőket, de Majsán most szervezték meg először. A csoport felhívására hamar „gazdára találtak” az ablakok és kisgyermekes családok mellett, a város legrégebbi civil szervezete, az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is fogadták az ablaknézőket a szertárukban. Csatlakozott az akcióhoz a városi könyvtár, a művelődési központ és a római katolikus plébánia is. A szervezők így egy héttel a sorozat elindulása után leírhatták: „Bátran mondhatjuk, ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy szinte ismerős csapattá, egy igazi közösséggé alakuljunk. A nyolcadik napon már számlálás nélkül is biztos kijelenthetjük, hogy több százan jöttetek el megcsodálni az adventi ablakot és beszélgetni, kikapcsolódni a régi és új ismerősök közé. Fantasztikus volt a hangulat, feltölti mindenki szívét a jókedv és a szeretetteljes egymás felé fordulás.” A csoport közösségi oldalán naponta egy rímekbe szedett és szellemes meghatározás, valamint egy térkép segítette az ablakeresőket. Naponta 17-20 óra között lehetett fotózkodni az ablakoknál, a házigazdák pedig süteményekkel, teával is várták az érkezőket. A gyerekek egy kis füzetet is kaptak, amibe egy-egy pecsét került az adott helyszínről. – A kezdeményezés előrehaladtával szerettünk volna egy látványos befejezést adni az első kiskunmajsai adventi ablakozásnak, hogy még több emberhez eljusson akár utólagosan is a program híre. Záró helyszínnek a Konecsni György Művelődési Központot választottuk, ahol az utolsó adventi gyertyagyújtási ünnepséggel összehangolva, ünnepélyes keretek között tudtunk elbúcsúzni a minden képzeletünket felülmúló programunktól. A hatalmas ablak díszletét három anyuka, Sántáné Gerse Viktória, Abonyi Bianka és jómagam közösen álmodtuk és valósítottuk meg két napon keresztül – mesélte Zsán-Klúcsóné Rávai Kitti, a sorozat egyik szervezője.

Csodát teremtettek a majsai ablakosok Fotók: Tapodi Kálmán/Kapott fotó

Az utolsó estén rengetegen gyűltek össze a művelődési ház előtti téren, ahol zsíros kenyérrel, teával kínálták az érkezőket. A szervezők jóvoltából a gyerekek a pecsét mellé karácsonyi matricát, valamint a város önkormányzatának felajánlása révén, mézeskalácsot is kaptak. Az adventi ablakokról készült tablót is megtekinthették az adventi gyertyagyújtásra összegyűlők. – Mikor az ötlet felmerült, nem is álmodtunk ekkora sikerről, saját kis csapatunk összefogásában bíztunk, ehhez képest viszont egy jelentős, több száz főt megmozgató városi programmá nőtte ki magát az Adventi Ablakok Kiskunmajsa 2023. Olyannyira lett érdekes és köztudott a kezdeményezés, hogy az adventi gyertyagyújtási ünnepségen is helyet kaptunk és Rávai Mónika alpolgármester – aki maga is beállt az ablakdíszítők közé – ünnepélyesen lezárta a programot és köszönetet mondott minden résztvevőnek, díszítőknek, illetve az ablakkeresőknek egyaránt, hogy maradandót alkottunk közösen, remélhetőleg hagyományteremtő jelleggel – tette hozzá bejegyzésében Zsán-Klúcsóné Rávai Kitti.

