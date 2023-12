Az örökzöldből font adventi koszorú önmagában is a fény iránti vágyakozást szimbolizálja, amely a keresztény kultúrkörben az Isten végtelen szeretetére utal és azt a reményt fejezi ki, amellyel az ember teremtője felé fordul. A remény, a hit lángját gyújtották meg Advent második vasárnapján az adventi koszorún Kiskunhalason is a Városháza díszudvarán, ahol Bocskorás Bertalan református lelkész igehirdetésében arról beszélt, hogy karácsony előtt van egy vágy az emberek szívében, hogy milyen ünnepet szeretnénk, de teljesen más a valóság és a kettő között ott van a szakadék, amely gyakorta feszültséget okoz az emberekben, ami sokszor nem is tudatosul bennük, ebből pedig születik egy türelmetlenség. – „Legyetek tehát türelmesek az Úr eljöveteléig. Legyetek türelemmel és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.” – mondta, majd meggyújtotta az adventi koszorún a második gyertyát.