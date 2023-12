Adventi időszak 2 órája

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséért indítottak kampányt Kecskeméten – galériával

Ma hivatalosan is elindul az adventi időszak. Ilyenkor nem csupán a boltok telnek meg vásárlókkal, hanem az online kereskedelem is nagy forgalmat bonyolít. Sajnos a csalók most sem pihennek, sőt karácsony táján még jobban kihasználják az emberek jóhiszeműségét. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezért szeretné felhívni a figyelmet az online biztonságra. Ennek érdekében adventi kampányt is indít, melyet kiemelten az online csalások visszaszorítása érdekében valósít meg, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal közösen.

Dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornok és Cseke Péter színházigazgató Fotó: Bús Csaba

A kampány részeként olyan plakátokat helyeznek ki Kecskemét buszmegállóiban és a forgalmasabb kormányzati és önkormányzati intézményekben, melyek az online térben elkövetett adathalászattal kapcsolatosan figyelmeztetnek az óvatosságra – tájékoztatott Váróczi-Bakos Rita címzetes rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának megbízott vezetője. Mint mondta, a színházban pedig az előadások előtt a nézőtéri függönyre is kivetítik azokat, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ. Rádióban is népszerűsítik a kampányt, valamint a világhálón is. Áprilisban indult el a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala itt az adventi kampány részeként a jövő héten két kisfilmet is megosztanak a közönséggel. Az filmekben Járai Máté és Hajdú Melinda színművészek is közreműködnek. Párhuzamosan Nyomozz a foteledből digitális nyomok alapján címmel online játékot is indítanak a Facebookon, melynek végén értékes fődíjjal is megajándékozzák a legjobb játékost. Cseke Péter igazgató nagyon fontosnak tartja, hogy a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társadalmi felelősségvállalás jegyében minél több kampányban és programban rész vegyen a helyi szervezetekkel, így a rendőrséggel is régóta együttműködünk – mondta Sárdi Barbara, a Kecskeméti Katona József Nemzeti marketing vezetője. Hozzátette, hogy nagy szeretettel delegálták ehhez a kampányhoz a színművészeiket és a helyszínt is a színház biztosította a kisfilmek leforgatására. Májusban elhatároztuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bűncselekményeket és a közlekedési baleseteket megelőzzük, felhívjuk a figyelmet ezeknek a fontosságára – mondta Dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője. Mint mondta, ennek az együttműködésnek a keretében az adventi időszakban indítottak egy kampányt, mellyel az online csalásokra helyezik a hangsúlyt. A kampány részeként például négy féle plakátot készítettek, így mind a négy adventi hétvégére jut egy-egy bűnmegelőzési tanács. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy legyünk óvatosabbak az online térben – zárta gondolatait a dandártábornok.

A rendőrség és a színház sajtótájékoztatója az online csalásokról Kecskeméten Fotók: Bús Csaba

