– Idén már 12.alkalommal vittünk ajándékot az MH ARB táborfalvai tűzoltókkal a kis betegeknek, a mielőbbi gyógyulás érdekében, nővéreknek, orvosoknak az áldozatos munkájuk elismeréseként – olvasható a tűzoltók bejegyzésében. Mint írták, az osztályra vittek idén digitális hőmérőket, amire igen nagy szükség van. A csomagokban voltak csokik, kekszek, gyümölcsök, üdítők, szaloncukrok és játékok.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

– A sok felajánlásnak köszönhetően a kis betegek otthon lévő testvéreiknek is tudtunk plüssfigurákat adni, és még az osztály dolgozói is tudtak választani ajándékot. Egy felajánlásnak köszönhetően a rászoruló gyerekeknek tudtunk vinni ruhákat, plédeket, cipőket. Hálásak vagyunk a sok adománynak! – írta a kórház által is megosztott bejegyzésében Markó Ferenc.