Télen is számos madárfajt figyelhetünk meg táplálékkeresés közben a gyepes élőhelyeken, ahol általában magvakat szedegetnek, ugyanakkor a cserjék terméseit is szívesen elfogyasztják. Az egyes fajok az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék nyomán kialakult sekély felszíni vizeket előszeretettel használják fürdőzésre. A madarak itt tudják megtisztítani tollazatukat a szennyeződésektől és az élősködőktől, ami a téli időszakban is nagy jelentőséggel bír – írja a Kiskunsági Nemzeti Park.

A nemzeti park videóján látható fenyőrigó és seregély csapat is ezt teszi egy lekaszált kiszáradó lápréten.

A fenyőrigók nagy számban érkeznek telelni Magyarországra Európa északabbi területeiről, ilyenkor nagy csapatokba verődnek, gyakran seregélyek és más énekesmadarak is csatlakoznak hozzájuk, és így keresik táplálékukat vagy éppen pihennek bokrok, fák ágain ülve.

Mint írják, a faj európai állománya stabilnak tekinthető. Hazánk az egyik legdélibb elterjedési határa a fenyőrigónak. Nálunk kis számban költ, leginkább a nedvesebb élőhelyeket – árterek, ligeterdők – preferálja, míg a zárt erdőségeket kerüli.

A fenyőrigó hazánkban védett, természetvédelmi értéke 25 ezer forint – derül ki a nemzeti park közleményéből.