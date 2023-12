– A korábbi évekhez hasonlóan sok szép, mintegy száznegyven alkotás érkezett a pályázatra. Külön öröm, hogy idén nemcsak az óvodák neveztek be a szilveszteri futáshoz kapcsolódó rajzpályázatra, hanem városunk új bölcsődéje is, ami a Csanyi úton található – emelte ki beszédében Balla László.

A kis alkotóknak Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped Kft. ügyvezető-igazgatója, Fekete Krisztina, a Dél-100 Kft. munkatársa, Lajos Norbert, a Nor-Bike Kft. ügyvezetője és Németh László, a Jogging Plus Sportegyesület képviselője adta át a díjakat.

Az esemény végén Fekete Krisztina átnyújtotta Csernus Krisztinának, a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének a Dél-100 Kft. ajándék zsírkrétáit, amit a cég ajánlott fel minden rajzpályázaton indult gyermeknek.