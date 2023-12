Előterjesztés 2 órája

A főváros mellett Kecskemét is szenved az éjszakai gyorsulási versenyek miatt

Nemcsak a főváros, Kecskemét is szenved a gyorshajtók és az éjszakai gyorsulási versenyek miatt. A képviselő-testületi üléseken az ellenzék rendszeresen ostromolja a városvezetést, hogy miként akar gátat vetni a belvárosi autós versenyeknek addig, amíg komolyabb baj nem történik. Ám amikor dönteni kellene, egészen abszurd módon viselkedik a városházi ellenzék – számolt be a Magyar Nemzet. A lap információi szerint érvelésének pikantériája, hogy – bár a közvélemény akkor még nem volt ennek tudatában, de – Király fia ellen eljárás folyt ittas vezetés és gyorshajtás miatt. Más érdekességek is fellelhetők a képviselő családjánál és pártjánál – írta a lap.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A városüzemeltetési és fejlesztési bizottság, amelynek elnöke Király József szocialista képviselő, az ellenzéki szövetség vezére, aki a párt Bács-Kiskun vármegyei vezetője is, szakemberek bevonásával tartott tanácskozást nemrég az ügyben. Az ülésen kiderült, a rendőrség erőteljesen fog razziázni éjszakánként, kiemelten az autósokra fókuszálva. A bizottsági tagok részéről az a szakmai javaslat született meg, hogy gyorsan, hatékonyan és minimális költséggel úgy tudnák szigorítani a közlekedést, ha a belvárosi körúton este tíz órától reggel négy óráig óránként 30 kilométeres sebességkorlátozást vezetnének be – írja a Magyar Nemzet. – Az alacsonyabb sebesség miatt csökken a zajkibocsátás, ami miatt az érintett területek mellett lakók életminősége javul. Ez a megoldás hozzájárul a nagy sebességgel közlekedő gépkocsik számának visszaszorításához is a hatékony ellenőrzési és szankcionálási lehetőség miatt – állt az előterjesztésben. Király József, a bizottság szocialista elnöke viszont a szigorítás ellen foglalt állást arra hivatkozva, hogy nem szeretne a városban táblaerdőt. Szerinte még az óránként 50 kilométeres sebesség sem jelent száguldozást, ha azt betartják – írta beszámolójában a Magyar Nemzet.

