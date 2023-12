A rendezvény a fogyatékkal élők kistérségi találkozója, amelyen a bajai és Baja környéki intézmények gondozottjai vesznek részt: az Őszi Napfény garai és katymári csapata, a vaskúti Kolping csoport, a Bajai EGYMI intézmény több csoportja, a Garai Ház Alapítvány csoportjai, a Cédrus Foni csoport és a Bajai Szent Rókus Kórház nappali kórháza.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, aki a rendezvényen köszöntötte a jelenlévőket, emlékeztetett arra, hogy a programot több mint húsz éve szervezik meg Baja városában, ahol a fogyatékkal élők megmutathatják, hogy mire képesek. A képviselő − aki két mozgássérült gyermek szülője − beszédében kitért arra, természetesen nehéz bármilyen fogyatékossággal élni, de minden élet értékes.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője

Fotó: Márton Anna

− Azt hogy minden élet értékes, ezt bizonyítja a mai rendezvény, amit minden évben megrendeznek, immár több mint 20 éve. Azok, akik itt vannak, megmutathatják másoknak is a tudásukat, ezzel is bizonyíthatják, hogy rájuk is szüksége van ennek a társadalomnak, ennek a világnak. Köszönöm is mindannyiuknak, hogy felkészültek és bemutatják azt, hogy valóban mire képesek, a műsorukat, egy szép dalt, egy szép verset és ezzel is mindannyiunk adventjét színesítik, illetve boldogítják. Köszönet illet mindenkit, akik azért dolgoztak, hogy ma ezek a gyerekek be tudják mutatni a tudásukat. Amellett, hogy vigyáztak rájuk, fel is készítették őket − mondta köszöntőjében Zsigó Róbert.

Szent II, János Pál pápa idézetével folytatta: „Legyetek barátai azoknak, akiknek nincsenek barátai. Legyetek családjai azoknak, akiknek nincs családja. Legyetek a társasága azoknak, akik kirekedtek minden közösségből.”