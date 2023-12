Dr. habil Fülöp Tamás, az egyetem rektora megköszönte a nagylelkű felajánlást, és kimondottan felhívta a figyelmet arra is, hogy az új 3D fémnyomtatót a fogtechnika területén is tudják majd alkalmazni, ugyanis a budapesti Semmelweis Egyetem és a kecskeméti Neumann János Egyetem 2022 szeptemberében közös képzést indított Digitális Fogászati Tervező néven. – A vállalati partereinknek nagyon sokat köszönhetünk nemcsak az oktatás, hanem a gyakorlati képzés vonatkozásában is. Olyan eszközöket tudnak felajánlani, amelyek a kutatás-fejlesztésben és az oktatásban egyaránt tudunk hasznosítani – köszönte meg a felajánlást dr. habil Fülöp Tamás.

A Neumann János Egyetem új 3D fémnyomtatója a legapróbb részletekig képes megalkotni egy-egy objektumot, így bármilyen alkatrész, tárgy, de akár fogászati eszköz is létrehozható, ezzel pedig a terület egy új oldala nyílik meg a hallgatók előtt.