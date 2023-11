Az NKE Víztudományi Kara több szakmai szervezet együttműködésében szervezte a rendezvényt. A téma szakértői vizsgálták a körkörös vízgazdálkodás folyamatát, a vízgazdálkodás és víziközmű-ágazat aktuális szakpolitikai kérdéseit, továbbá tárgyaltak az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, valamint a zöld-kék infrastruktúra projektek megvalósításának tapasztalatairól, és bemutatták az aktuális kutatási eredményeiket.

Az eseményen köszöntőt mondott V. Német Zsolt, víziközmű-ágazatért felelős államtitkár; Réthy Pál, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár és Kugler Gyula, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke. Az esemény levezető elnöke Dr. Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja volt.

Dr. Bíró Tibor köszöntőjében hangsúlyozta: települési vízgazdálkodáson belül a csapadékvíz-gazdálkodás nem igazán a legkutatottabb terület. Ennek történelmi okai is vannak, illetve aktuálpolitikai okai is. A csapadékvíz-gazdálkodással valahogy senki sem akar igazán foglalkozni, holott az éghajlatváltozás nagyon sok mindent kikényszerít belőlünk, tervezési, üzemeltetési, kivitelezési oldalról is. Ezelőtt hat évvel vállaltuk fel azt, hogy a települési csapadékvíz-gazdálkodásból hagyományt teremtő módon konferencia-sorozatot indítunk, amit minden második évben rendezünk meg. Ebben az évben már a negyediket tartjuk meg − fogalmazott köszöntőjében Dr. Bíró Tibor.