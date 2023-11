Rideg László csütörtöki köszöntőjében elmondta, hogy az eseménnyel egyúttal a megyét is bejárják, mindig más településen rendezik meg a fórumot. Idén 140 személy regisztrált a rendezvényre, ami a legnagyobb szám, mióta életre hívták a fórumot. A különböző szakterületről érkező előadók adnak tájékoztatást a megye életét érintő aktualitásokról. A vármegyei elnök kiemelte: egy hónap múlva zárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), de már ennek folytatásban, a TOP Plusz keretében folyamatosan írják ki a fejlesztési pályázatokat, például az iskolafejlesztés, a turisztikai és az energetikai fejlesztés területein. Az elnök kiemelte: a TOP keretében a megye minden településén adtak át fejlesztést, összesen 774 beruházás valósult meg a pályázat előző ciklusában.

Rideg László elmondta, hogy ugyan az uniós pénzek egyelőre nem érkeznek, a fejlesztések forrásait a magyar kormány megelőlegezi a közösségi fejlesztések megvalósítására. Olyannyira, hogy a három kiírás mellé a következő hetekben egy negyedik kiírás is megjelenik. Hozzátette, hogy Bács-Kiskunban már több TOP Pluszos átadó is volt. Rideg László elmondta, hogy a megye mesekincsét összegyűjtő Meseföld című, saját kiadású mesegyűjtemény második kötete elkészült, csakúgy, mint a legendákat bemutató Legendás úté is, és beszámolt az előző fórum óta eltelt idő alatt tartott rendezvényekről. Elmondta, hogy az iskolafejlesztésre hétmilliárd forint áll rendelkezésre Bács-Kiskunban iskolafejlesztésre.

Rideg László arról is beszélt, hogy november 22. és 24. között a megyébe látogat Novák Katalin köztársasági elnök.

A köszöntő után Tóth János polgármester előadásában bemutatta a vendégeknek Tiszakécskét, majd szakmai tájékoztatók hangzottak el. Egyebek mellett a megye útfejlesztéseiről, az online bűnözés és kibervédelem témájában, illetve dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkártól az önkormányzatok helyzetének aktuális kérdéseiről.