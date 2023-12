A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Technikum három végzős osztálya számára a Három Gúnár Rendezvényházban tartották meg a szalagavató ünnepséget a napokban. A diákok két keringőt és egy swing táncot adtak elő.

Tubakné Tütő Ágnes igazgatóhelyettes az ünnepség kapcsán további rendezvényeikről, eredményeikről is szólt. Ezen a héten, november 30-án, csütörtökön 14.30 és 16 óra között rendezik meg a Katedrára Hangolót. Várják mindazokat, akik egy valódi katedrás élményre vágynak, és megismerkednének az intézményben folyó színvonalas oktatással. A résztvevő gyerekek és szülők izgalmas művészeti technikákat próbálhatnak ki, lesz digitális rajzolás, stencil grafika, akvarell festés. Ezeken túl kézműves, angol és informatikai foglalkozáson is részt vehetnek. A játéksarokban játszhatnak a Katedra társasjátékaival, köztük a saját fejlesztésű kártyajátékukkal is.

Az iskola magas színtű művészeti vonalát erősítette, hogy hét katedrás diáklány mutatkozhatott be Kecskemét belvárosában a KirakatGalériában az elmúlt hetekben. A Rákóczi úton, a Szigma épület kirakatában – Vámos Zoltán és a KIKFOR jóvoltából – Bőszén Lili, Brumár Kenese, Ládi Veronika, Sonkoly Laura, Szijártó Bettina, Tóth Nikolett és Vandlik Teodóra alkotásait csodálhatták meg az arra sétálók.

A sport terén is vannak kimagasló eredményeik. A Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program őszi fordulóján a lányok az öt mérkőzés alatt egyetlen gólt sem kaptak. Kiemelkedő hozzáállásukkal, motivációjukkal mindvégig nagyszerű csapatként működtek.

A csapat tagjai: Gyurcsó-Licsman Lilla, Kiss Dóra Katalin kapus, Kovács Ketrin, Pécsi Lili, Rouwenhorst Viktória, Sebestyén Noémi, Szentgyörgyi Réka, Tóth Csenge Diána, Varga Szorenza Kiara, és Fodor Melitta.

A fiúk is szép eredményt értek el, félénk és álmos kezdés utána végül jól belelendültek. A csapat tagjai: Bozsik Mihály, Elek Dániel, Juhász Máté, Méhes Gellért, Papp Norbert, Seres Ferenc Kristóf, Sinka Márkó, Terenyi Márton, Ugocsai Kristóf. Edző mindkét csapatnál Bodnár István Aurél.