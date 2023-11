Faragó Róbert, a méhész egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a 70 fős tagságot egy három fős vezetőség irányítja. Létszámuk a 2014-es egyesületté válásuk óta növekszik. Örvendetes tény, hogy a helybélieken kívül a távolabbi településekről is vannak méhésztársak, sőt a határon túli szervezetekkel is tartják a kapcsolatot. Az előadásokon és összejöveteleken kívül most a legnagyobb kihívást a Zrínyi utcai ingatlan felújítása jelenti. A közel 6 millió forintos támogatásból egy szákházat és egy méhészmúzeumot szeretnének megvalósítani.

A mézes reggeli programsorozat további részében pénteken délelőtt a községi óvodába látogatnak el, majd még a karácsonyi ünnepek előtt felkeresik az idősek napközijét is.