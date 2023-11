– Amiért most újra ezt csináljuk, az a veszélyek koraként foglalható össze. Olyan korban élünk, amikor a keleti határainknál háború dúl, a déli határainknál terroristák gyülekeznek, a nyugati határaink felől meg vitában állunk Brüsszellel mindenféle kérdésben: gyermekvédelmi, szankciós politika kérdésekben és sok minden másban. Miután picik vagyunk ahhoz, hogy a nagyhatalmakkal Brüsszelben szembe szálljunk, Dávid és Góliát harcaként írható ez le, ezért nagyon fontos, hogy legyen a magyar kormány álláspontja mellett egy demokratikus megtámogatása, a magyar emberek véleménye, a kérdésekből származó legitimáció. Ennek tudatában könnyebb a brüsszeli vitákat megvívni – mondta.

Mint hozzátette, a brüsszeli elitet nem hatja meg, hogy az emberek mit gondolnak bizonyos kérdésekben, nem szokták őket megkérdezni.

– Szerintem fontos, hogy mindenki részt vegyen, mert ezek igenis használható eszközök egy politikai vitában – fogalmazott Kocsis Máté. Végül hozzátette, hogy továbbra is marad a kiemelt figyelem a családpolitikát illetően.

– A kiemelt támogatások maradnak, éppen azt mondjuk a kormányzás 14. évében – elég hiteles is, hogy ezt mondjuk –, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalhatta, aki szeretett volna segítséget kapni a gyermekvállaláshoz, hogy a magyar kormány ebben hajthatatlan. Minden támogatást megadunk ezentúl is azoknak, akik gyermeket szeretnének vállalni, mert mi azt valljuk, hogy nem az ide áramló illegális migránsokkal kell pótolni a munkaerőt, hanem ha lehet, akkor a nemzet megtartását is szolgálóan, tehát a jövőre nézve inkább magyar nyelvűeket szeretnénk támogatni, mintsem terroristákkal dúsított migránsokat – zárta gondolatait Kocsis Máté. A jelenlévőknek megígérte, hogy még további kérdések megtárgyalásáért egy későbbi időpontban újra ellátogat a Sugovica-parti városba.