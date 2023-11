Mindenekelőtt megjártam a szokásos köröket: adategyeztetés, tájékoztatók, kérdőív kitöltés, vérnyomásmérés és egy apró szúrás az ujjon, hogy kiderüljön, melyik vércsoportba tartozom. Az izgalmas rész még csak ezután következett. A laborban szinte folyamatosan foglaltak voltak az ágyak, és minden véradó mosolygott. Amikor sorra kerültem, a szakemberek megnézték melyik karomból érdemes vért venni és a balra esett a választás. Személy szerint nincs ellenérzésem a tű látványától, de amikor megtörténik, talán érdemes félrenézni, úgy pedig fel sem fog tűnni. Nekem sem tűnt fel, sőt az sem, hogy eltelt 6-8 perc és már készen is voltam. Összesen 450 ml vért vesznek, közben pedig fontos, hogy a kezünket folyamatosan, de csak óvatosan nyissuk-zárjuk. A véradás közben állandó a felügyelet, figyelnek az emberre, és ha bármi baj van, azonnal segítenek.

Az a pár perc nagyon kevés idő, de néhány érdekes történet még így is belefért. Megtudtam, hogy sokan visszajáró, és rendszeres véradók, velük pedig már szinte személyes kapcsolatot is kialakítottak a szakemberek. Fontosnak tartják a miérteket, és beszélgetnek a véradókkal. Elárulták, hogy a legtöbben valamilyen egyéni motivációval érkeznek, például, mert a családjában is szükség volt vérre és „törleszteni” szeretné a segítséget, vagy mert korábban ezt látta a szüleitől és belenevelődött segítségnyújtásba.

Az egész procedúra nagyon gyors volt, és mindennel együtt összesen maximum 40 percet vett el a napomból, de hatalmas élménnyel gazdagodtam. Rajtam kívül még 22-en érezhették az első véradás örömét aznap, de a visszajáró véradók is kitettek magukért, ugyanis összesen 154 személy adta a karját egy jobb ügy érdekében.