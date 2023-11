Gyapjas ezredes elmondta, hogy a futásra önként jelentkeztek a 8 és 24 órás szolgálatot teljesítő kollégák, és a szolgálatellátást nem érintette az esemény. Hangsúlyozta: nemcsak a tűzoltók sport iránti szeretetét demonstrálta a futás, hanem azt is, hogy egy közösségként, a szabadidejükben is szívesen vannak együtt, vesznek részt programokon. A futás természetesen bonyodalmak nélkül lezajlott, és immár lélekben is megérkeztek a tűzoltók új szolgálati helyükre.

A régi laktanyát több mint 50 évig használták a kecskeméti tűzoltók. Az épület 1959 és 1962 között épült, egyúttal akkoriban folyamatosan bővítették a tűzoltó felszerelések és eszközök számát is. Mindez hozzájárult a korabeli tűzoltási és műszaki mentési feladatok még hatékonyabb ellátásához.

