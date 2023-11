A karácsony elképzelhetetlen szaloncukor nélkül. E különleges, csak ezekben a hetekben gyártott édesség készítői között hirdettek országos versenyt a fővárosban. Az Év szaloncukra díj mellett idén számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók. Az új kategóriák összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége is segítséget nyújtott. A soltvadkerti Szent Korona Cukrászda három díjat is elhozott.

Az Év szaloncukra verseny győzteseit 196 szaloncukor közül választották ki. A verseny 11 kategóriájának a zsűrizésben több mint 300 kóstoló segített. A kóstolásokra több mint 8000 szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre, hogy a megtalálják a 17 győztest.

A zsűrizésben a meghívott sztárzsűritagok mellett a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videós páros,a a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének tagegyesületei és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai, vezetői is segítségére voltak a csapatnak. A kóstolok közé az Év Szaloncukra Facebook-oldalának követői közül többen is bekerülhettek.

A szakmai zsűriben Harrer-Abosi Beatrix, a Harrer család képviseletében a Harrer Csokoládéműhelyből; Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője; Jakabfi Dávid desszert séf; Mihály Lajos szakács mester és cukrász, valamint Veszely Attila, nemzetközi csokoládé-bíráló csokoládémester és mestercukrász döntött a szaloncukrokról. A mester zsűri mellett idén újra a gyerekek is külön fókuszba kerültek a Gyerekek kedvence kategóriával, amiben csak gyerekek kóstolták a gyártók által külön nekik szánt szaloncukrokat.

A soltvadkerti cukrászda az Év szaloncukra szakmai kategóriában a második helyet szerezte meg fehér csokoládés málnás-pisztáciás málnapálinkás szaloncukrával. A legjobb fehér csokoládés szaloncukort (pisztácia krémes szaloncukor fehér csokoládéban) is a Szent Korona Cukrászda készítette, és az Év új íze szintén a vadkertieké lett: belga trappista sörös szaloncukor.