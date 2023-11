A Kecskeméti Regionális Munkacsoport többek között azért jött létre, hogy rendezvényeket, eseményeket támogasson, valamint az a céljuk, hogy megtalálják azokat a partnereket, akiknek a tevékenysége mellé állva gazdagíthatják a kultúrát.

Mindenképpen fel akarják keresni és be akarják mutatni a nagyközönségnek a régió alkotó művészeit. Azokat is, akikre ma valamiért kevesebb figyelem irányul.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A bemutatkozó napon elsőként Füzi László előadásán vehettek rész az érdeklődők. Neki köszönhetően Kecskemét kulturális hagyományával ismerkedhettek meg a jelenlévők.

Később az MMA két Kecskeméten élő ösztöndíjasa is bemutatkozott. Mindketten az animáció világában vannak igazán otthon. Szoboszlai Eszter grafikusként és tanárként tevékenykedik a városban, dr. Varga Zoltán pedig filmtörténész, aki az animációs filmrendezőkről és az animációs filmek elemzéséről írt több könyvet is.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A nap folyamán Tóth-Péter Lóránt, a versvándor is előadott egy felemelő irodalmi műsort, melyből Petőfi Sándor és Arany János barátságának részleteit is megismerhették a nézők. Délután pedig bemutatták a Trianoni Szemle című folyóiratot is, ami valóban hiánypótló és nagyon különleges kiadvány.