Az előadó visszatekint az űr kutatásának hazai gyökereire. Hallhatunk néhány világhírű magyar szakemberről, akik nemcsak helyi jelentőségű dolgokat tettek, hanem az egyetemleges űrkutatás ügyét vitték előbbre.

Dr. Hegedűs Tibor bemutatja az űr 1957-ban elkezdett meghódításának hazai, sőt bajai eredményeit a műholdak megfigyelésétől kezdve, más égitestek felszínére is eljutott magyar tervezésű és gyártású eszközökig, sok millió kilométer távolságból képeket hazasugárzó kamerákig. Végül szó esik az emberes űrrepülések kérdéséről is: Farkas Bertalanról, Charles Simonyiról, és az egy éven belül az ISS-re lépő újabb magyar űrhajós űrrepüléséről is, a HUNOR programról.