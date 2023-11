– A felelősség és a gondoskodás egy tőről fakad. Mert akiért felelősséget vállalunk, arról gondoskodunk és akiről gondoskodunk, azért megpróbálunk felelősséget is vállalni. Így gondolkodott Hermina hercegnő is, aki 1816-ban a bécsi nemes asszonyok társasága mintájára megalapította a Pesti és Budai Jótékony Célú Egyesületet. A két egyesületet ugyan egy folyó választotta el egymástól, mégis egy szívként dobbant a szegények megsegítésére. Ez volt Magyarországon a szociális munka történetének első fejezete. Az akkori nemes asszonyok feladatát mostanra átvállalta az állam, az önkormányzat és kisebb helyi közösségek. A nemesi lélek azonban a helyén maradt és azóta is felelősséggel, szakértelemmel, kitartással és egyre komolyabb elhivatottsággal párosulva árasztja szét szeretetét nap mint nap a rászorulók között – mondta ünnepi beszédében dr. Ónodi Izabella, a művelődési és szociális bizottság elnöke.

Hozzátette, adományozni sokféleképpen lehet. De igazán szeretni csak egyféleképpen: önzetlenül. A mai nap évről évre rávilágít, hogy a szociális munka csendes harcosai hivalkodás nélkül, hálát nem várva, időt és energiát nem kímélve haladnak tovább a Hermina hercegnő által kijelölt úton. A szociális munka napja így a nemes szív és az erős lélek napja is.