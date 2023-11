A múlt szombati koncertet dr. Mészáros István c. prépost, kanonok, a templom igazgatója nyitotta meg, felelevenítve azoknak a nagy tehetségeknek, köztük Kocsis Zoltánnak, a Nemzeti Énekkar főkarnagyának fellépését, akik a templom falai között adtak máig emlékezetes ízelítőt művészetükből. Az atya megköszönte, hogy a Nemzeti Énekkar a „100 Koncert 100 Helyszín” sorozat kamarakoncertje helyszínéül a kalocsai Szent István király templomot választotta, és ezzel a város lakóinak igazi zenei csemegét hozott ajándékba. A hallgatóság a kamarakórus nyújtotta felejthetetlen élményt vastapssal honorálta.

Fotó: Zsiga Ferenc

A koncert végén a kamarakóros nevében a zongorán közreműködő, egyébiránt narrátorként is kitűnőre vizsgázó Bizják Dóra szólamvezető, zongoraművész, korrepetitor köszönte meg a közönség elismerését. A szólót éneklő Kristófi Ágnes szoprán és az ugyancsak szólóénekesként is bemutatkozó Boros Sándor művészi teljesítményét, valamint Viszló István tenor egy-egy darabban kibontakoztatott karnagyi képességét a közönség külön tapssal is jutalmazta.

Kristófi Ágnes

Fotó: Zsiga Ferenc

Miután dr. Mészáros István atya megköszönte a kamarakórus szívet-lelket gyönyörködtető koncertjét, a kalocsai kötődésű Lehőcz Andrea alt énekkari tagot kérdeztük: milyen érzés volt a szívéhez közel álló Kalocsán énekelni? – Édesanyám felmenői révén kötődöm Kalocsához, kislány koromban gyakran jártam, nyaraltam itt, nagyon szép emlékek fűznek a városhoz. Külön öröm, hogy szinte a teljes rokonság eljött a koncertre. A családom régi kalocsai família, egészen az 1945 utáni államosításig anyai nagyapámé volt a mai Kék Duna vendéglő, ezen felül Szabó vendéglő néven a belvárosban éttermet és panziót üzemeltettek, ahol édesanyám visszaemlékezése szerint mindig élő zene szólt. Amikor a pályázati lehetőség megnyílt, első gondolatom volt, hogy Kalocsa mindenképpen szerepeljen a „100 Koncert 100 Helyszíne” között. Örömmel tölt el, hogy a döntéshozók is osztották a véleményemet, és a kalocsai értő, rokonszenves közönségnek is megmutathattuk magunkat – nyilatkozta Lehőcz Andrea, a fiatal generáció kiemelkedő mezzo-szoprán tehetsége.