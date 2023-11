– A napokban újabb erdőpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a kecskeméti Akácvirág Waldorf Óvoda csoportjának gyermekei Szabó Lajos erdőmérnökkel a város erdészeti szakirányítójával. A programra a gyerekeket Almási Adrienn óvodapedagógus énekszóval hívta, terelte. A közös éneklés után az interaktív foglalkozáson az érzékszervek használatára koncentráltunk. Beletúrtunk az avarba, ahol mindenféle érdekességet találtunk. A párnás kis kezek mindenféle élőlényt kifordítottak az avar alól. A legnagyobb sikert a gombafonalak fehér szövedéke aratta az elbomló tölgyfa leveleken. A gyűrűs tuskógomba egy csoportjára is rátaláltunk. Minden gyermek megkereste a számára legszebb színes őszi falevelet. Volt, akinek a juharlevél színkavalkádja tetszett, másnak a som, a tölgy, vagy éppen a fehér nyár levelének a színe, formája keltette fel a figyelmét. Az évszakok váltakozásának jeleit, az időjárás változását kiválóan megfigyelhettük a téli nyugalmi állapotra készülő őszi erdőben. Megfigyeltük azt is, hogy a tavaszi foglalkozáson elvetett makkból facsemeték fejlődtek ki mára. Majd később megkeressük a kiültetésükre legalkalmasabb helyet. Nemcsak ősszel, télen is rendszeresen fogjuk látogatni az erdőt – részletezte a szakember.