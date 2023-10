Zalavári László, a bajai Ady Endre Könyvtár igazgatója lapunknak hangsúlyozta, hogy még soha nem vett részt ilyen szertartáson, nagyon érdekesnek és különlegesnek találta. Az eseményeken édes fehér bort és narancslét kínáltak a résztvevőknek, mindezt azért mert Sabbathkor meg kell édesíteni az ünnepet, ezért csak édes italt fogyaszthatnak. Az egész ünnephez bárki, bármikor csatlakozhatott.

Szombat délelőtt rangsor alapján vehették részt a szertartáson, olvasták a tórát, majd minden olvasás végén a résztvevők kölcsönösen kezet fogtak az olvasóval. Az istentisztelet részét képezte a magyarázat, kiegészítő tanítás magyarul, a prófétai szakasz, a háftárá olvasása. Az ima végén ekkor is kiddust tartottak.

Fináli rabbi Ábrahám életéről beszélt, és szólt a zsidók visszatéréséről a Szentföldre. Elhangzott, hogy a XVI. században az angol protestánsok az angol parlamentben vetették fel először, hogy a zsidóknak vissza kellene térniük a Szentföldre. Talán még nem jött el a hivatalos ideje annak, hogy a zsidók visszatérjenek a Szentföldre és előfordulhat, hogy ezért vannak ezek az összetűzések, mert túl korai a visszatérésük, Fináli Gábor rabbi álláspontja szerint.

Ábrahám történetét is részletezte, majd Szodoma-Gomorráról is beszélt, ahol megtiltották, hogy az odaérkezőknek, illetve az esetleg nehéz helyzetbe kerülőknek bárki is segítsen, pedig igencsak jómódú város volt.

A rabbi a tórát körmeneten vitte a közönség soraiba, akik megérinthették a szent tekercset. Majd visszatették a szekrénybe.

Végül meggyújtották a gyertyát, melyet a szombat kimenetelét jelentő Havdala szertartás során használnak, és édes borral oltottak el.

A szombat estét megtisztelte jelenlétével dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke. Ő második alkalommal járt itt, és kijelentette, hogy ebben az épületben hosszú évek után újra olyan esemény történt, amikor a zsidók imádkoztak, a nem zsidók pedig együtt éreztek, együtt éltek velük az imaidő alatt.

– Ez különösen fontos most, amikor ilyen nehéz időket élünk: amikor Izraelben gyilkolják egymást az emberek, háború van, ölik a zsidókat. Szenved a palesztin nép is, mert a terrorszervezetek azt vallják, hogy a problémák megoldása az erőszakban, a fegyverekben gyökerezik. Úgy gondolom, a fájdalmat, amit a zsidó nép érez, egyrészt valahogy enyhíteni kell, másrészt pedig erősíteni kell azokat, akik ott tűrik a háború viszontagságait. Nekünk is erősödnünk kell: nemcsak zsidó embereknek, hanem minden jó érzésű embernek, de ezt csak közösen tudjuk elérni. Ezért éreztem úgy, hogy el kell jönnöm ide ma este, ebben az épületben, ahol hosszú évtizeden keresztül a hívek, a zsidó testvérek az örökkévaló Istenhez imádkoztak, hogy béke és nyugalom legyen – mondta az elnök, kiemelve: szerinte a szertartások alatt mindenki az egységet, a toleranciát és a szolidaritást érezhette és élhette meg. Kifejezte köszönetét a városnak, hogy eredeti formájában őrizték meg az épületet, nem lett belőle bútorraktár vagy más.

A hagyományos szombatbúcsúztató szertartást követően koncerten vehettek részt a jelenlévők, az Ábrahám fiai zenekar játszott.