Teljesen új külsőt kapott a Szent Orbán római katolikus templom, amelyet 1939-ben szenteltek fel, és különlegessége, hogy itt őrzik Szent Orbán pápa egyik csontereklyéjét. A templom épületének külső homlokzata régóta felújításra várt, a bácsszőlősi önkormányzat hét éven át próbálkozott forrást találni a felújításra, végül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán közel 15 millió forintot nyert, amelyhez önerőre nem volt szükség. A pályázati folyamatban komoly segítséget nyújtott a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat adminisztrációja, amit dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek hagyott jóvá.

– A felújítás során az új külső festés mellett a korrodálódott bádogelemeket is kicserélték, ezzel azonban nem ért véget a felújítás, inkább most kezdődött el. Jelentős javításra szorul ugyanis a templom tetőszerkezete is, amely néhány helyen beázik, ezért mielőbb javítani kellene, valamint újrafesteni a templom belső homlokzatát – mondta el Szarvas Róbert polgármester. Ahogy az eddigi felújítás során, úgy a még hátralévő munkálatokhoz szükséges pénzügyi forrás megteremtésében is számít a település Bányai Gábor kormánybiztosra, országgyűlési képviselőre, aki a hétvégén felavatott megújult templom mellett jelentős segítséget nyújtott a templomkertben épült új játszótér, valamint a közelben lévő művelődési ház külső homlokzatának energetikai felújításához is, amit szintén a hétvégén adtak át.